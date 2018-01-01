NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈陳昇飆唱6小時　國寶歌手驚喜現身又一家企業加薪3%　蔡英文笑了勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
國防軍武

F-16大雁編隊迎曙光　震撼感受空軍堅實戰力

軍聞社2018/01/01 12:20
▲ 空軍第5聯隊5架F-16戰機編隊衝場飛越花蓮七星潭上空，與海灘上的民眾同迎曙光。（軍聞社記者周力行攝）
▲ 空軍第5聯隊5架F-16戰機編隊衝場飛越花蓮七星潭上空，與海灘上的民眾同迎曙光。（軍聞社記者周力行攝）
空軍第5聯隊5架F-16戰機元旦清晨編成大雁隊形衝場，與花蓮民眾一同迎接中華民國107年的到來。（軍聞社記者周力行攝）

（軍聞社記者周力行花蓮1日電）為迎接中華民國107年元旦東海岸的第一道曙光，空軍第5聯隊於戰備訓練時機，配合花蓮縣政府升旗典禮活動，派出5架F-16戰機組成大雁隊形，在日出時分衝場通過七星潭上空，讓現場民眾感受戰機迎曙光的震撼美感。

　「迎曙光」已是全臺各地許多民眾歡度新年的熱血活動，正當國人喜迎新年的同時，有一群更熱血的空軍健兒，正執行捍衛領空的戰備任務；清晨4時許天仍未亮，空軍第5聯隊地勤官兵已執行戰機起飛前整備，待命升空。

　隨後，飛行員完成360度飛行前檢查，登機、開俥，傳來引擎隆隆作響，5架F-16戰機自機堡滑出，依序起飛升空，一道道尾焰劃破天際，為東海岸的元旦活動揭開序幕。

　幾近破曉，天色微亮，花蓮七星潭海邊已聚集許多等待日出的民眾，當東方海天一線曙光乍現時，5架繪有馬拉道太陽神圖騰的F-16戰機伴隨撼動人心巨響，編隊飛行通過七星潭上空，與民眾共同迎接中華民國107年的第一道曙光，讓現場民眾大呼過癮，紛紛拿起手機紀錄難得的畫面。

　空軍花蓮基地自103年起，今年已是第5次執行戰機迎曙光任務，值得一提的是，第5聯隊聯隊長陳少將此次特別同駕雙座機全程領軍；陳少將表示，執行「戰機迎曙光」任務，飛行員除了本身須具備精良飛行技術外，平日裡不斷訓練，累積豐富經驗，隊員間才能以良好的默契彼此協調合作，展現空軍訓練的成果。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
軍校學生參與府前元旦升旗　展現自

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan