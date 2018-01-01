軍校學生參與府前元旦升旗　展現自信與愛國情操

（軍聞社記者林澤廷專訪）「這是一個令人熱血澎湃的早晨」，第一次參加元旦升旗典禮的陸軍官校學生陳巧珊說，在寒冷的清晨，看著大家齊聚總統府前，高唱國歌，內心也隨之澎拜與熱血激昂，同時心中並默默許下新年第一個希望，就是期望自己畢業後能發揮所長，為部隊所用，擔負起保國衛民的職責。

今年已是第二次參加府前元旦升旗的海軍官校學生曾小容表示，看著國旗冉冉升上空中，心裡充滿感動，元旦升旗顯示對國家、土地與人民的認同與忠誠，今年在敦睦遠航之後就會畢業分發單位，期許自己能發揮所學，稱職的擔負起守護海疆、捍衛國土的使命。

空軍航空技術學院學生俞霈指出，今年他自告奮勇參加總統府元旦升旗活動，在升旗典禮時，心中懷著滿腔熱血，希望藉由此活動，凝聚國人愛國精神與信念，並表達全民慶祝元旦及迎接新年的喜悅，一起迎接民國107年的第一個早晨。

「三年前的今天，我是一個對未來懵懂的一年級軍校生；三年後，我以一個準軍官的身分，再一次站在總統府前」，國防大學政戰學院胡桐軒說，此次元旦升旗看見國旗在空中飄揚，內心非常悸動，他期許自己能夠成為一位愛國家、重榮譽、負責任的政戰幹部，並祝福中華民國新的一年，國運昌隆!

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社