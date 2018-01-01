比高比怪比建材 2018值得期待的新建築

美國有線電視新聞網（CNN）整理出預計2018年完工、值得期待的建築，包括業內知名的英國建築師海斯維克（Thomas Heatherwick），以及日本建築師隈研吾等人，都設計了預計未來12個月內完工的建築。

（中央社紐約31日綜合外電報導）從丹麥多種色彩的樂高屋（Lego House），到南非廢棄穀倉中的藝術博物館，2017年有眾多吸引目光的建築竣工，2018年也讓人拭目以待。

中國接下來將竣工的高樓中，還包括知名英國已故建築師哈迪德（Zaha Hadid）的遺作麗澤SOHO（LeezaSOHO）。麗澤SOHO也位於北京，是座扭曲的玻璃塔，哈迪德的公司堅稱，它擁有全球最高的中庭。

● 俄勒岡新木造建築：框架

儘管玻璃和鋼材仍是建築材料大宗，高樓用材漸走向多樣化，2018年和接下來幾年內，將有數座新的木造大樓開工。在新一年木造建築中，俄勒岡州波特蘭（Portland）的「框架」（Framework）高約26公尺，是木材構成的住宅結構，由Lever Architecture建築公司設計，預計將成為美國最高木造大樓。

● 隈研吾首座英國建築作品

同時，在蘇格蘭丹狄市（Dundee）由建築師隈研吾設計、第一座位於英國的建築正準備落成，這座建築由石板鑲嵌，是V&A博物館的第2個前哨站。

● 紐約海斯維克新作：Vessel

紐約將出現一座結構奇特的新建築，那就是出自建築師海斯維克之手的Vessel，高45公尺，有著雕刻般的多階連鎖樓梯。

● 其他2018年將落成建築

萬眾引頸企盼2018年落成的建築中，還包括巴黎一座玻璃法院、紐約一座細如鉛筆的摩天大樓，以及聖彼得堡高聳的拉赫塔中心（Lakhta Center）。

眾人期待多時的吉薩（Giza）的大埃及博物館（Grand Egyptian Museum）也將於2018年5月部分開放，距離這座建築宣布設計完成後已超過15年。

伊斯坦堡的新機場將落成，赫爾辛基也將迎接一座新的公共圖書館，正面是起伏的木質外觀。（譯者：中央社梁元齡）1070101