英國利物浦停車場大火 1400輛車全燒毀

警方表示，鄰近體育館的公寓因為濃煙已進行疏散。據信無人在這場大火中受到重傷，所有馬匹也都獲得照料。

法新社與英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，這場大火發生於格林威治標準時間昨天傍晚4時40分左右。原訂在利物浦回聲體育館（Liverpool Echo Arena）舉行的利物浦國際馬術賽（LiverpoolInternational Horse Show）也被迫取消。

（中央社利物浦1日綜合外電報導）英國警方今天說，供西北部城市利物浦一座室內體育館用、最多可停放1600輛汽車的停車場發生大火，約1400輛留在現場的車輛全都付之一炬。

警方表示：「初步調查顯示，一輛車子內部意外起火，導致其他車輛跟著燃燒。」

「我們認為所有停放在停車場內的車輛都已經燒毀，建議車主聯絡他們的保險業者。」

利物浦市長安德森（Joe Anderson）表示，這場大火起火點位於3樓停放的一輛四輪驅動車內。

他還說，1樓的馬匹已經被移往體育館內。

準備和家人一同前往觀賞馬術表演的44歲民眾布斯（Kevin Booth）說：「火焰和濃煙很驚人。非常嚇人，我們可以聽到車窗爆炸的聲音。」（譯者：中央社李佩珊）1070101