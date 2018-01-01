二寮迎曙光虎頭埤元旦升旗　李孟諺許願持續打造宜居城市

繼北門送夕陽、高鐵瘋跨年之後，今（1）日清晨台南市長李孟諺前往左鎮二寮迎接2018第一道曙光，並主持新化虎頭埤元旦升旗典禮，隨後陪伴市民健行4公里的環湖步道，用最健康又有意義的方式迎接新年，完成台南跨年三部曲。

清晨時分，伴隨著南西樂團的歌聲及西拉雅風景區吉祥物─莎韻、達卡浪的舞姿，李孟諺與二寮觀景台的民眾以歡愉的心情迎接2018年第一道曙光，起初雲霧較重，曙光較不明顯，但在最後一刻還是緩緩升起橘紅的旭日，讓民眾感受到不同以往的日出美景，令人感動。

李孟諺表示，二寮是全國最低海拔、200公尺就可看到雲海日出之地，有如潑墨畫般絕美，隨著不同氣候更有七彩等顏色變換，期盼能讓更多人知道二寮日出之美，帶動當地觀光發展。