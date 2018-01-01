二寮迎曙光虎頭埤元旦升旗　李孟諺許願持續打造宜居城市

繼北門送夕陽、高鐵瘋跨年之後，今（1）日清晨台南市長李孟諺前往左鎮二寮迎接2018第一道曙光，並主持新化虎頭埤元旦升旗典禮，隨後陪伴市民健行4公里的環湖步道，用最健康又有意義的方式迎接新年，完成台南跨年三部曲。
清晨時分，伴隨著南西樂團的歌聲及西拉雅風景區吉祥物─莎韻、達卡浪的舞姿，李孟諺與二寮觀景台的民眾以歡愉的心情迎接2018年第一道曙光，起初雲霧較重，曙光較不明顯，但在最後一刻還是緩緩升起橘紅的旭日，讓民眾感受到不同以往的日出美景，令人感動。
李孟諺表示，二寮是全國最低海拔、200公尺就可看到雲海日出之地，有如潑墨畫般絕美，隨著不同氣候更有七彩等顏色變換，期盼能讓更多人知道二寮日出之美，帶動當地觀光發展。
隨後，李市長和民眾一起至虎頭埤風景區參加「元旦升旗典禮暨環湖健走活動」，一同歡唱國歌。李市長於升旗後致詞，他回顧2017年，可說是辛苦付出，但也是成果豐碩的一年。
李孟諺指出，許多重大經建投資案也陸續開啟，如高鐵的沙崙特定區被選定為全國的綠能專區、綠能科學城，同時該區也被選為中研院南部分院院區，兩者皆在進行中；台積電五奈米廠於2017年9月開始於台南動工，三奈米廠也即將落腳台南，總投資額超過1兆1千億，將會為台南帶來1萬個就業機會。
面對新的一年，李孟諺許下三個願望，期許市府團隊與市民共同打拼努力，讓經濟更加蓬勃發展，期許打造一座市民可以安居樂業的宜居城市。 第一個願望，李市長期望台南的重大建設能順利加速地進行，包含鐵路地下化、大台南會展中心、美術館、市立總圖、台江文化中心等。市府團隊會秉持賴院長所擘劃的市政建設藍圖，突破各種困難，持續並加速推動以服務市民。
第二，李市長期許各項重大投資案能順利進行；第三個願望，是期望能解決少子化及空氣汙染問題。