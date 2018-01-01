劉興欽漫畫教育館　得意門生曾惠泉率先開展

▲曾惠泉老師向來以幽默的畫風為名。（圖／新竹縣政府提供）

新竹縣內灣國小於106年4月將2間校舍規劃建置「劉興欽漫畫教育館」，提升觀光能見亮點，並結合一線九驛，打造漫畫夢工場之政策推動；同時也特別邀請內灣在地漫畫家、亦為劉興欽老師大弟子之曾惠泉老師舉辦「幽默漫畫藝術展」，讓師生的優秀光彩共同促動地方繁榮發展。

曾惠泉老師向來以幽默的畫風為名，擅長以漫畫、造型、書法線條融合現代藝術概念創作漫畫作品，國立藝專應用美術科（今國立台灣藝術大學視覺傳達學系）畢業後，曾任廣告公司創意指導，自立早晚報專欄漫畫家並接觸開始漫畫，開啟他的漫畫之路。



▲曾惠泉(右)與劉興欽(左)有著難得的師生情緣。（圖／新竹縣政府提供）

由於曾惠泉在參與國內各項比賽時，劉興欽老師皆擔任評審，熟悉之後彼此師徒相稱；84年得到全國漫畫金鷹獎首獎的殊榮，藉此機緣成為本土漫畫家劉興欽台灣唯一的代言人，並參與經濟部內灣形象商圈的規劃於民國89年成立了漫畫內灣村，希望能將劉興欽老師之漫畫推廣出去外，同時在內灣建立漫畫藝術的風氣。



▲曾惠泉老師率先在劉興欽漫畫教育館展出「幽默漫畫藝術展」。（圖／新竹縣政府提供）

此次展覽以漫畫、油畫及雕塑等多元的作品呈現，以展現曾惠泉老師多元的藝術創作才華；未來本校也會極力推動漫畫藝術教育，廣邀國內優秀漫畫家到校策展，讓更多遊客看見國內漫畫家藝術家創作的能力與才華，並打造內灣成為漫畫藝術聚落及漫畫家夢想的平台。