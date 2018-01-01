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劉興欽漫畫教育館　得意門生曾惠泉率先開展

記者常似虎／新竹縣報導2018/01/01 14:27
▲曾惠泉老師在劉興欽漫畫教育館展出漫畫、油畫及雕塑等多元作品。（圖／新竹縣政府提供）
▲曾惠泉老師在劉興欽漫畫教育館展出漫畫、油畫及雕塑等多元作品。（圖／新竹縣政府提供）

新竹縣內灣國小於106年4月將2間校舍規劃建置「劉興欽漫畫教育館」，提升觀光能見亮點，並結合一線九驛，打造漫畫夢工場之政策推動；同時也特別邀請內灣在地漫畫家、亦為劉興欽老師大弟子之曾惠泉老師舉辦「幽默漫畫藝術展」，讓師生的優秀光彩共同促動地方繁榮發展。


▲曾惠泉老師向來以幽默的畫風為名。（圖／新竹縣政府提供）

曾惠泉老師向來以幽默的畫風為名，擅長以漫畫、造型、書法線條融合現代藝術概念創作漫畫作品，國立藝專應用美術科（今國立台灣藝術大學視覺傳達學系）畢業後，曾任廣告公司創意指導，自立早晚報專欄漫畫家並接觸開始漫畫，開啟他的漫畫之路。


▲曾惠泉(右)與劉興欽(左)有著難得的師生情緣。（圖／新竹縣政府提供）

由於曾惠泉在參與國內各項比賽時，劉興欽老師皆擔任評審，熟悉之後彼此師徒相稱；84年得到全國漫畫金鷹獎首獎的殊榮，藉此機緣成為本土漫畫家劉興欽台灣唯一的代言人，並參與經濟部內灣形象商圈的規劃於民國89年成立了漫畫內灣村，希望能將劉興欽老師之漫畫推廣出去外，同時在內灣建立漫畫藝術的風氣。


▲曾惠泉老師率先在劉興欽漫畫教育館展出「幽默漫畫藝術展」。（圖／新竹縣政府提供）

此次展覽以漫畫、油畫及雕塑等多元的作品呈現，以展現曾惠泉老師多元的藝術創作才華；未來本校也會極力推動漫畫藝術教育，廣邀國內優秀漫畫家到校策展，讓更多遊客看見國內漫畫家藝術家創作的能力與才華，並打造內灣成為漫畫藝術聚落及漫畫家夢想的平台。

關鍵字新竹縣內灣國小劉興欽漫畫教育館曾惠泉一線九驛漫畫夢工場
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