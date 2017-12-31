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娛樂

韓星李敏豪來台「吃夜市」　超哈這個驚嘆連連

娛樂中心╱台北報導2018/01/01 05:04
▲李敏豪吃到台灣夜市食物，相當驚喜。（圖／衛視中文台，2018.01.01）
▲李敏豪吃到台灣夜市食物，相當驚喜。（圖／衛視中文台，2018.01.01）

韓星李敏豪來台宣傳衛視電影台即將在2月播出的《吃貨神探：獵獸行動》電影，特地參加《一袋女王》節目，現場五位藝人江宏恩、余皓然、薇如、陳大天、阿諾，紛紛推薦自己最愛的夜市美食讓李敏豪一一品嘗，果然讓他不時發出「喔」的驚嘆聲，不只開心到用中文直說「好吃」，還豎起大拇指直接比讚。

為了招待遠道而來的韓國朋友李敏豪，製作單位把5位藝人推薦的5家知名夜市料理搬進攝影棚，讓「吃貨」李敏豪一一品嘗，其中吃到土窯雞腿肉的時候，李敏豪一喝到雞汁精華，馬上就接連發出「喔」的驚嘆聲，一吃鮮嫩的雞腿肉立即伸出大拇指比讚。而吃到薇如介紹逢甲夜市的花朵牛排，李敏豪更大秀中文說「好吃」、「牛肉」等。

到最後一道寧夏夜市知名豆花時，李敏豪也是吃得頻頻點頭。他表示自己本身就愛吃美食，去了很多國家吃了很多食物，但「沒有地方跟台灣一樣這麼好吃」，來台灣前朋友就推薦他一定要到夜市逛逛，現在吃過之後他終於知道朋友為什麼會這麼說了。


▲《一袋女王》安排台灣夜市美食給李敏豪（前排右一）吃。（圖／衛視中文台，2018.01.01）

李敏豪也分享自己帶著外國朋友到韓國逛夜市的趣事，因為他很喜歡吃辣，韓國又有很多很辣的食物，有次他就準備了甚至連韓國人都不太承受得住的很辣泡麵給朋友吃，純粹是想看他能不能挑戰，結果泡麵太辣害朋友一直流眼淚，一旁的陳大天則馬上補了句：「這是個很『感人』的故事！」讓全場笑翻。

關鍵字李敏豪一袋女王吃貨神探：獵獸行動
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