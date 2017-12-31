韓星李敏豪來台「吃夜市」　超哈這個驚嘆連連

韓星李敏豪來台宣傳衛視電影台即將在2月播出的《吃貨神探：獵獸行動》電影，特地參加《一袋女王》節目，現場五位藝人江宏恩、余皓然、薇如、陳大天、阿諾，紛紛推薦自己最愛的夜市美食讓李敏豪一一品嘗，果然讓他不時發出「喔」的驚嘆聲，不只開心到用中文直說「好吃」，還豎起大拇指直接比讚。

為了招待遠道而來的韓國朋友李敏豪，製作單位把5位藝人推薦的5家知名夜市料理搬進攝影棚，讓「吃貨」李敏豪一一品嘗，其中吃到土窯雞腿肉的時候，李敏豪一喝到雞汁精華，馬上就接連發出「喔」的驚嘆聲，一吃鮮嫩的雞腿肉立即伸出大拇指比讚。而吃到薇如介紹逢甲夜市的花朵牛排，李敏豪更大秀中文說「好吃」、「牛肉」等。