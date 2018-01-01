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八年級生返鄉創業 為澎湖引進水中婚紗

中央社2018/01/01 14:00
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北1日電）八年級生陳歆媛，在夏威夷唸完大學後返回家鄉澎湖創業，引進水中婚紗並推動體驗潛水，盼擺脫削價競爭，提升旅遊品質，讓旅客認識澎湖的美，提升在地經濟。

陳歆媛表示，在夏威夷念大學的期間，看到當地旅遊型態發展非常完整，讓她想到家鄉澎湖，由於爸媽也從事旅遊相關行業，因此，自己常看到澎湖不少業者為爭取生意，開始削價競爭的惡性循環，導致品質無法兼顧，也讓旅客印象大打折扣。

為了給旅客更好的體驗，陳歆媛認為，要從本質改善，所以今年大學畢業後，毅然返回家鄉創業。

與業者接觸和場勘後，她決定在澎湖引進水中婚紗，提供客製化培訓，讓無潛水經驗的新人也能嘗試，另外還推動體驗潛水，開發不同潛點，讓遊客在專業教練帶領下，一覽海底美景，希望為澎湖觀光開發新市場，提供高品質、高價值的產品。

陳歆媛表示，很多旅客來到澎湖就是去七美島，要不就騎機車在本島晃一晃，但其實澎湖有很多美景，還沒有很好地被開發，因此她希望能讓旅客真正感受到澎湖的美，才會願意一來再來。

談到創業的心路歷程，陳歆媛坦言，必須要有很大的決心，剛開始她也曾思考是否要留在美國找工作，畢竟當地的薪資待遇都比台灣好，在創業初期，也會一直想到自己曾放棄穩定的工作機會，但她會不斷提醒自己，走出去就不要回頭看。

比起其他創業者，陳歆媛覺得，自己很幸運，因為爸媽從事旅遊相關行業，幫忙介紹很多人脈，但她也一直努力多認識不同的人，和人溝通、聽取意見，藉此省掉很多冤枉路，在創業過程中，有人引導是非常重要的，她也很感謝大學教授給予她很多建議和幫助。

陳歆媛指出，青年選擇返鄉創業，就是希望為家鄉做點什麼，海洋資源枯竭，如果業者一直削價競爭，對海洋資源予取予求，將對環境造成很大破壞，因此希望將生態保育觀念帶入旅遊業，攜手餐廳、住宿等業者，提供好的產品給遊客，帶動地方經濟發展，為澎湖觀光帶來新氣象。1070101

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