影／王心凌露逆天美腿　唱超芭辣歌曲

後來Ty.在自己的社群網站公開喊話，歌迷也幫忙間接傳話，最後終於用好音樂打動心目中的女神。王心凌則透露，自己在聽到這首DEMO之後，就被歌曲超強旋律打動，「本來以為只要唱副歌的旋律，沒想到要我唱Rap的部分也非常多，是個有趣的新嘗試，我從來沒跟嘻哈歌手合作過，決定挑戰一下。」

說唱會館Ty.邀來甜蜜教主王心凌，跨刀打造嘻哈洗腦神曲< 20>。Ty.說：「一直很欣賞王心凌，想跟她合作，但總覺得她不太可能會答應唱這首歌曲，跟公司討論過後，如果真的找不到適合人選，這首歌曲只能不被發表，永遠不見天日。」

而且王心凌進入錄音室之後，只花了一個下午就完成錄音工作，原來追求完美的她，在錄音之前做足了功課，Ty. 在錄音室聽到她的Rap演唱，更大讚女神非常有天分，稱她節奏感強、聲音清亮，非常適合這類曲風，Ty.並大力鼓吹王心凌多嘗試嘻哈饒舌，更毛遂自薦要為她創作更多好歌。



▲王心凌（右）在<20>MV中，儼然是Ty.心目中的女神模樣。（圖／固力狗娛樂，2018.01.01）

兩人除了合唱之外還一起拍攝MV，女神王心凌穿上時尚潮服，露出逆天美腿十分吸睛，被問到分享永遠20歲的祕訣？王心凌說：「心態很重要，要有好奇和學習的心，還有一定要運動，讓身體保持在最佳的狀態。」Ty.則分享最近做了衝動事，因為演藝事業大爆發，來台敗7位數名錶，他開玩笑說：「花掉了一個廁所的錢，買了一隻手錶，以後家裡沒廁所了，要去鄰居家借廁所。」王心凌在一旁安慰他說：「合作的這首歌應該可賺回5間廁所，很快就賺回來了。」