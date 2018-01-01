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限制購物用塑膠袋啟動　台南市抽查171店家

記者黃文博／台南報導2018/01/01 14:40
▲台南市環保局抽查171店家，店家配合良好。（圖／記者黃文博翻攝，2018.01.01）
▲台南市環保局抽查171店家，店家配合良好。（圖／記者黃文博翻攝，2018.01.01）

今（1）日起正式擴大施行限制購物用塑膠袋政策，台南市環保局一早即由局長林健三親自率隊展開首波抽查，共分5組分散不同行政區，抽查14類行業計171家次，店家均配合良好，全數符合規定。

環保局表示，「不得免費提供」購物用塑膠袋之管制對象，由原現行公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店等7大類。

元旦起，新增藥粧店/美粧店/藥局、醫療器材行、家電攝影/資訊/通訊設備零售業、書籍及文具零售業、洗衣店、飲料店、西點麵包店等，共計14大類管制對象。

今天抽查各店家均已張貼不提供塑膠袋的告示，並並搭配宣導購買塑膠袋之價格，多數店家的塑膠袋都為1至2元，部分較大型購物袋則為5至8元。

各組稽查人員抽查時發現，有不少民眾自備環保袋與環保杯購買茶飲，多數民眾均採不索取塑膠袋方式購物，有店家表示，年齡層較大者，仍有習慣索取免費塑膠袋，經告知即日起不免費提供塑膠袋，也都表達願意支持。

部分連鎖加盟店提到已向總公司反映設計專屬環保專用袋，目前在設計或製作階段，後續將陸續加入環保行列。 商家應遵守「購物用塑膠袋限制使用修正公告」不得使免費提供購物用塑膠袋規定，違規業者，第一次查獲開立勸導單，第二次及其後違反者、108年1月1日起，均予告發，並處台幣一千二百元以上六千元以下罰鍰，並限期改善；屆期未完成改善者，按日連罰。

關鍵字環保局林健三塑膠袋政策連鎖速食店
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