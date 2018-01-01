最嚴安檢 紐約百年來最低溫跨年夜

紐約過去數月2起恐怖攻擊，讓警方上緊發條，維安空前嚴厲，陸空聯合偵防，等級升至歷年最高，減少出入口、擴大封鎖線、增加檢查哨站、關閉更多鄰近停車場，就是要確保紐約市年度最大戶外活動零意外。

（中央社記者黃兆平紐約31日專電）在攝氏零下12度、史上第2寒冷跨年夜，紐約警方執行最嚴格維安措施，確保時報廣場水晶球跨年倒數圓滿順利。紐約最冷跨年夜發生在1917年，當時攝氏零下17度。

另外，民眾出入口更限制只有12個，也是歷年之最，每個檢查哨設有3道關卡，包括能聞輕煙的警犬「輕煙犬」、金屬門及員警肉眼安檢隨身物品檢查等，水、大型提袋、背包及雨傘等皆不能攜帶入內。

警方並撒下天羅地網，在時報廣場周邊共有1000個監視器，鄰近大樓旅館也都派有便衣警探隨時注視可疑動向，避免拉斯維加斯飯店破窗恐怖槍擊案再次重演。

時報廣場四周大樓屋頂也安排狙擊手，並配合空中直升機巡迴，從高空俯視時報廣場周邊動向。聯邦調查局（FBI）及特勤局依例配合紐約市警局緊急行動小組共同合作。

警方估計，為了今晚大型跨年倒數，粗估經費約達750萬美元、共派出6000名警力。

根據氣象報告，紐約除夕氣溫約攝氏零下12度，體感溫度達零下20度左右。超低溫導致遊客似乎較往年略少，但估計仍有百萬人湧進時報廣場。只見民眾及警察全身都包得緊緊的，只露出眼部周邊，就為了在寒風中等待水晶球落下。

明天即將舉行連任儀式的紐約市長白思豪（Billde Blasio）等人，午夜共同按鈴啟動跨年倒數，只見由2688片三角形水晶片組成、內有3萬2256顆LED燈、重達1萬1875磅的水晶球，在2017年最後一天最後一分鐘，從70英尺高空緩緩落下。

此時，時報廣場天空撒下五彩繽紛彩紙，在美老牌歌星法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）1977電影「紐約、紐約」主題曲音樂、哈德遜河跨年煙火襯托下，正式宣告2018年來臨。1070101