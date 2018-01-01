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中央社

日本迎新年 日皇祈求國家發展國民幸福

中央社2018/01/01 14:23
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者黃名璽東京1日專電）日皇明仁今天在皇居舉行的新年祝賀儀式上說，祈求新的一年國家持續發展，國民生活幸福。

日本放送協會（NHK）報導，每年的新年祝賀儀式是日皇與皇后，接受皇族成員、首相、眾參兩院議長及議員，還有駐日的外國大使等新年祝福的儀式。

日本不少民眾上午起個大早，等候2018年第一道曙光。

7年前因福島核子事故離鄉避難，去年3月部分地區解除避難，福島縣浪江町民眾時隔7年，再度回到故鄉迎接新年日出。

上午6時50分左右，民眾面對受海嘯嚴重損害的請戶小學校舍，看到橘色太陽緩緩升起，大家雙手合十，許下身體健康及重建故鄉等願望，不少人激動落淚。

在關西地區，不少群眾在大阪市阿倍野區的超高大樓頂樓，觀看新年日出。

四國地區以觀看漩渦聞名的德島縣鳴門市鳴門海峽，上午也有約300人到這裡欣賞新年曙光。

日本和台灣一樣，都有新年曙光班機。今天上午曙光班機搭載165人從成田機場起飛，在5500公尺高空觀看曙光與雲海；由於富士山被旭日染成橘色，乘客也紛紛搶拍橘色富士山。

日本不少人會在新年第一天前往寺廟或神社祈福。

位於三重縣的伊勢神宮，上午擠進大批民眾新年參拜（初詣），大家許下希望家人身體健康及生意興隆等心願。

位於島根縣出雲市的出雲大社，一樣吸引許多民眾新年參拜；從今天到3日，出雲大社預估約70萬人前來參拜。

去年豪雨成災的九州北部福岡縣朝倉市，民眾一早就到杷木神社祈福，希望揮別2017年災情，祈求今年能風調雨順。1070101

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