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中央社

澳洲跨年墜機6死 餐飲集團CEO一家罹難

中央社2018/01/01 14:45
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社雪梨1日綜合外電報導）澳洲雪梨跨年當天發生水上飛機墜河事故，造成6人喪生，警方今天公布罹難者名單，死者包括英國餐飲巨擘金巴斯集團執行長柯森斯（Richard Cousins）和4名家人。

路透社報導，金巴斯集團（Compass Group Plc）是全球最大餐飲外燴服務公司。

法新社報導，這架水上飛機昨天在雪梨北方約50公里郊區城鎮科文（Cowan）附近的霍克斯伯里河（Hawkesbury River）墜毀。「雪梨晨驅報」（TheSydney Morning Herald）報導，事故於下午3時左右發生，機上6人全數罹難。

警方公布罹難者名單，包括44歲有經驗的駕駛員摩根（Gareth Morgan）、48歲女子包登（Emma Bowden）和她的11歲女兒海瑟（Heather Bowden）、以及58歲的柯森斯和他25歲兒子威廉（William Cousins）與23歲兒子愛德華（Edward Cousins）。報導說，包登是柯森斯的未婚妻。

警方表示已聯絡英國當局，而事故原因仍不明，警方持續調查中。

澳洲廣播公司（ABC）網站報導，警方說，這些乘客是到澳洲度假。金巴斯集團也證實，柯森斯和4名家人在這起意外中罹難。（譯者：中央社盧映孜）1070101

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