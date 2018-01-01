獎勵無障礙住宅 高市申請零核准

（中央社記者王淑芬高雄1日電）高雄市已達高齡社會，市府鼓勵符合改造為無障礙住宅的建築可申請補助含公寓設置昇降設備。但工務局建管處長蘇俊傑今天表示，受限環境條件，至今零核准，讓獎勵美意無法發揮。

鼓勵建築改造為無障礙住宅，市府提供符合資格的公寓大廈，每棟最多新台幣100萬元設置昇降電梯，以利長輩或是身障者使用。但這項政策自去年元月施行以來，只有一件申請，蘇俊傑說，可惜申請者仍未符條件，尚待計畫修正或補件。

高雄市65歲以上老年人口比率已逾14%，達到「高齡社會」標準，為提供及改善長輩或是身障者居住環境，市府去年公告「無障礙住宅基準及獎勵辦法」，提供已領有使用執照的住宅建築，申請政府補助改善共用空間的無障礙設施。