倫敦眼跨年煙火 12分鐘發射1萬發

（中央社記者戴雅真倫敦1日專電）被譽為全球跨年聖地之一的英國倫敦，今天在炫目煙火秀中迎接2018年，在倫敦眼施放的璀璨煙火，照亮泰晤士河畔夜空。今年煙火秀長達12分鐘，發射約1萬發煙火。

倫敦跨年煙火秀從2014年起改為售票，數萬張票在跨年夜數個月前就被搶購一空。雖然大笨鐘目前正在整修中，包在鷹架中只能窺見一角，有點美中不足，但跨年煙火仍吸引超過10萬人到場觀賞。

由於倫敦2017年不平靜，遭遇多次恐怖攻擊，維安人員不敢輕忽，觀看煙火的周邊街道全面封鎖，對入場民眾逐一檢查隨身物品，並有荷槍實彈員警四處巡邏。