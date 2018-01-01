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中央社

倫敦眼跨年煙火 12分鐘發射1萬發

中央社2018/01/01 14:50
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者戴雅真倫敦1日專電）被譽為全球跨年聖地之一的英國倫敦，今天在炫目煙火秀中迎接2018年，在倫敦眼施放的璀璨煙火，照亮泰晤士河畔夜空。今年煙火秀長達12分鐘，發射約1萬發煙火。

倫敦跨年煙火秀從2014年起改為售票，數萬張票在跨年夜數個月前就被搶購一空。雖然大笨鐘目前正在整修中，包在鷹架中只能窺見一角，有點美中不足，但跨年煙火仍吸引超過10萬人到場觀賞。

由於倫敦2017年不平靜，遭遇多次恐怖攻擊，維安人員不敢輕忽，觀看煙火的周邊街道全面封鎖，對入場民眾逐一檢查隨身物品，並有荷槍實彈員警四處巡邏。

著名的跨年煙火秀吸引各國觀光客欣賞，在倫敦的台灣遊子也組團前來，並買來珍珠奶茶與滷味，一起跨年享受家鄉美食。

大笨鐘在去年8月21日正式進入4年維修期，目前鷹架越築越高，僅能稍微窺見鐘面。大笨鐘在維修期間消音，但在跨年時特別敲響報時，在眾人的倒數聲中，璀璨煙火搭配動感音樂開始施放，迎接2018年到來。

倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）在元旦也特別用煙火照片製成「長輩圖」，在推特發文祝賀新年，並期許2018年是倫敦的性別平等年。

2018年是英國女性取得投票權的100週年，倫敦市政府將舉辦一系列兩性平權活動。跨年煙火秀播放的音樂也以女性歌手演唱為主，包括艾瑞莎弗蘭克林（Aretha Franklin）、安妮藍妮克絲（Annie Lennox）、亞莉安娜（Ariana Grande）等人歌曲。1070101

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