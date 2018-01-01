星國新年新制 烏節路公共場所7月禁菸

（中央社記者黃自強新加坡1日專電）新加坡從2018年起施行多項新制，不僅抑制汽車和機車成長率，也執行車輛減排稅務計畫，不過癮君子最有感的，莫過於今年下半年起實施的烏節路公共場所全面禁菸。
新加坡為邁向智慧國目標，除推動諸如智慧無人車等多項計畫外，全力拚經濟維持投資榮景，則是持續發展方向。
新加坡總理李顯龍曾透過人民行動黨大會，傳達隨著新加坡投入更多資源在經濟、基礎建設、社會福利等安全網絡，國家支出提高，加稅是遲早的事情等訊息。
新加坡官員透露，稅務上仍會秉持高收入者納更多稅原則，另也研究對電子商務徵稅作為新稅收來源。
另外，新的車輛減排稅務計畫（VES）也從一月起生效，這項計畫會對新車售價造成顯著影響，要多支付額外的附加費用。
值得注意的是，新加坡2月開始要把汽車和機車成長率從目前的0.25%削減到零，未來新發放的擁車證（COE）數量，會取決於舊車報銷數量，落實新加坡減少用車政策，鼓勵使用其他的大眾交通代替工具。
新加坡樟宜機場則從今天起施行寧靜機場計畫，除特殊情形外，全面停止呼叫旅客登機廣播服務，預計目前現有4座航廈廣播音量減半，營造安靜機場環境。
最讓新加坡癮君子揪心的措施，莫過於烏節路公共場所從7月起全面禁菸。由於吸菸有害健康，這項新規定施行的前3個月是讓癮君子適應的過渡期，過渡期如果違反規定，僅接獲警告，但再犯者，罰款最高新幣1000元（約新台幣2萬2000元）。1070101