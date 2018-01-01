星國新年新制 烏節路公共場所7月禁菸

（中央社記者黃自強新加坡1日專電）新加坡從2018年起施行多項新制，不僅抑制汽車和機車成長率，也執行車輛減排稅務計畫，不過癮君子最有感的，莫過於今年下半年起實施的烏節路公共場所全面禁菸。

新加坡為邁向智慧國目標，除推動諸如智慧無人車等多項計畫外，全力拚經濟維持投資榮景，則是持續發展方向。

新加坡總理李顯龍曾透過人民行動黨大會，傳達隨著新加坡投入更多資源在經濟、基礎建設、社會福利等安全網絡，國家支出提高，加稅是遲早的事情等訊息。

新加坡官員透露，稅務上仍會秉持高收入者納更多稅原則，另也研究對電子商務徵稅作為新稅收來源。