買蠶絲被認材質特徵外 看標誌也成

（中央社記者楊淑閔台北1日電）幾波低溫讓蠶絲被受青睞，但是農委會說，約2萬頭家蠶吐的絲才能拉出一床被，想貪便宜恐受騙；辨別重點為蠶絲燒後有蛋白燒焦味、燈光下看有光澤外，並可認明蠶絲標誌選購。

保暖被不只羊毛被、羽絨被受歡迎，蠶絲被也甚受青睞，並因為色澤優雅、膚感舒適、保暖、吸濕、透氣性佳，而且拉力強、無靜電作用，被公認是「纖維女王」。

但要如何避免買到贗品？農委會苗栗區農業改良場副場長吳登楨今天說明，蠶絲是蠶蛾科的昆蟲變態化蛹之前吐出的高分子蛋白質，於接觸空氣後形成的絲狀物，是最天然的蛋白質纖維。