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買蠶絲被認材質特徵外 看標誌也成

中央社2018/01/01 14:52
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北1日電）幾波低溫讓蠶絲被受青睞，但是農委會說，約2萬頭家蠶吐的絲才能拉出一床被，想貪便宜恐受騙；辨別重點為蠶絲燒後有蛋白燒焦味、燈光下看有光澤外，並可認明蠶絲標誌選購。

保暖被不只羊毛被、羽絨被受歡迎，蠶絲被也甚受青睞，並因為色澤優雅、膚感舒適、保暖、吸濕、透氣性佳，而且拉力強、無靜電作用，被公認是「纖維女王」。

但要如何避免買到贗品？農委會苗栗區農業改良場副場長吳登楨今天說明，蠶絲是蠶蛾科的昆蟲變態化蛹之前吐出的高分子蛋白質，於接觸空氣後形成的絲狀物，是最天然的蛋白質纖維。

他並提出四個重點，供購買者掌握。一、蠶絲得來不易，不可能低價，因為蠶蛾在化蛹前，必須以乾淨無毒的桑葉人工飼育長達35天左右，約需2萬頭家蠶吐出的絲才能拉成一床蠶絲被，費時費工。

二、對著燈光觀看，被胎中的蠶絲會有自然光澤。三、蠶絲纖維點火燒，好的蠶絲不會著火，燃燒時只會冒出白煙；真蠶絲燒完後的餘燼不會結團，搓一搓會飛灰散落；而且點火燒會有類似燒頭髮的蛋白燒焦味，不是塑膠臭味。

四、認明「蠶絲標誌」選購，農委會於1990年代協助中華民國蠶絲協會，透過公開徵選，向經濟部註冊完成兩種蠶絲製品專用標誌，分別是含100%純蠶絲的「正標誌」，以及含55%以上的「聯合標誌」。1070101

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