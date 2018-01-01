陳昇馬拉松飆唱6小時　國寶級歌手驚喜現身

「青春頑童」陳昇的第24個跨年演唱會《說故事的自由人》，締造全亞洲歌手記錄，今年的兩場自12月30日起一連兩天在台北國際會議中心登場，跨年場陳昇演唱〈恨情歌〉、〈把悲傷留給自己〉與〈擁擠的樂園〉等金曲，讓粉絲在驚呼聲與淚水中度過，面對粉絲24年來的熱情相挺，陳昇表示：「很開心，盡在不言中，希望能再來個25年歡唱！」

今年的舞台設計，巧妙的將南機場的眷村風貌立體呈現舞台，紅門鐵窗與街燈，懷舊氣氛十足，演唱會開始，陳昇一身水藍型男西服造型，打開鐵門現身演唱新歌〈捕夢網〉與金曲〈塔裡的男孩〉等，悠揚的歌聲帶來第一波的感動，之後加碼扭臀唱跳〈打死不再戀愛〉、〈六月〉與〈紅色氣球〉等曲。一連兩天開唱，陳昇演唱會上嘉賓驚喜現身，滾石老董段鍾沂被拱上台飆歌，國寶級台語歌手文夏則在31日凌晨驚喜現身舞台，搶先與陳昇小跨年等等。