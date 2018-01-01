新年散播愛　老吾老及鐘聲社贈邊緣戶物資

107年的第一天，雲林縣副縣長丁彥哲代表縣長李進勇在於(1)日上午在社會處長徐忠徹等陪同，受邀參加雲林縣老吾老關懷協會及雲林縣鐘聲愛心社的物資發放活動。丁副縣長表達對弱勢族群的關懷，並感謝各界對弱勢族群的協助。

副縣長丁彥哲讚許老吾老關懷協會及鐘聲愛心社分別在理事長李素娥、程進福的帶領下，日益茁壯，愛心活動日漸擴展，各會員也默默貢獻愛心、幫助弱勢族群，適時給與溫暖。



▲丁副縣長協助發放物質並問暖民眾。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.01）