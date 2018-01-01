新年散播愛　老吾老及鐘聲社贈邊緣戶物資

107年的第一天，雲林縣副縣長丁彥哲代表縣長李進勇在於(1)日上午在社會處長徐忠徹等陪同，受邀參加雲林縣老吾老關懷協會及雲林縣鐘聲愛心社的物資發放活動。丁副縣長表達對弱勢族群的關懷，並感謝各界對弱勢族群的協助。
副縣長丁彥哲讚許老吾老關懷協會及鐘聲愛心社分別在理事長李素娥、程進福的帶領下，日益茁壯，愛心活動日漸擴展，各會員也默默貢獻愛心、幫助弱勢族群，適時給與溫暖。
▲丁副縣長協助發放物質並問暖民眾。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.01）
丁彥哲指出，社會福利是政府部門應該做的，但在公部門做的不足的部分，幸好有一些社會善心、愛心人士的協助補強，將有效資源的加以整合，以大愛的精神來照顧更多需要關懷的族群，感謝大家的默默付出。
▲丁副縣長協助發放物質並問暖民眾。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.01）
老吾老關懷協會創立邁進第3年，今年是第2年舉辦寒冬送物資活動，今年主要的對象為165戶邊緣戶；鐘聲愛心社已經成立超過30年，是由一群基層具愛心的民眾所發起，會員人數來到八百人左右，出錢出力，30多年來，他們舉辦冬令救濟、急難救助，幫助過無數家庭，今年準備了580份針對全縣低收入戶及中低收入戶給予送暖，這樣的愛心聲音不斷的在雲林的各個角落中繼續響亮，繼續溫暖這個社會，也希望拋磚引玉，帶引更多的民眾投入公益，讓社會更加溫馨美好。
▲丁副縣長協助發放物質並問暖民眾。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.01）
▲今年準備了580份針對全縣低收入戶及中低收入戶給予送暖。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.01.01）