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中央社

美丹佛附近槍擊案 一警殉職6人受傷

中央社2018/01/01 15:12
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社丹佛31日綜合外電報導）美國科羅拉多州道格拉斯郡（Douglas County）警長辦公室說，一名槍手今天在丹佛巿附近一座公寓向警察開火，一名警察殉職，6人受傷，嫌犯隨後遭擊斃。

據稱嫌犯開了100多槍，這起事件被形容為「伏擊式」攻擊。

路透社報導，根據警長斯普爾洛克（TonySpurlock），其他4名警員和2名平民遭嫌犯槍擊受傷。37歲的嫌犯黎爾（Matthew Riehl）曾有多次違法紀錄。

斯普爾洛克說，第一時間尚無法確認這起事件是如何演變成這樣的悲劇。「他們全都非常快就中槍倒地，彼此間相隔不過幾秒。」他在記者會上形容這是「伏擊式」攻擊。

道格拉斯郡警長辦公室（Douglas CountySheriff's Office）在聲明中說，清晨3時，警方接獲「言語騷擾」報案，趕赴丹佛以南26公里高原牧場（Highlands Ranch）的這座公寓。

聲明說公寓內有兩名男子，其中一人告訴警方，另一人「表現怪異，可能精神崩潰」。警方確定沒有犯罪情事後便離開現場。

約5時15分時，警方再度接獲報案趕回現場，踏進公寓後嫌犯從臥室開火，29歲的警察派瑞希（ZackariParrish）中槍身亡、其他3人負傷。

派瑞希已婚且育有兩子，他7個月前才加入警察。

約7時許，特種武器和戰術部隊趕到公寓，交火更加激烈，嫌犯黎爾中槍身亡，第4名警員也受傷。

法新社報導，斯普爾洛克說，嫌犯持步槍開了至少100槍，警察在毫無防備下中槍。

斯普爾洛克說，其他4名負傷警員情況穩定，並表示所有人都有穿防彈背心。還有另兩名平民受傷，目前尚不清楚他們的身分。（譯者：中央社梁元齡）1070101

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