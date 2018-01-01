跨年數據傳輸爆量 台灣大飆2倍

遠傳電信表示，昨天動員近200位工程人員在台北市政府、新北歡樂耶誕城、麗寶樂園、高雄夢時代、台南跨年活動等全台人潮聚集的區城，執行跨年訊務疏通作業。根據統計，2017年12月31日全日的數據傳輸量較2016年成長141%，而跨年數據傳輸量的最高峰時段(1月1日0時至1時)，也較前一年成長146%。

台灣大哥大指出，2017年跨年夜4G數據使用量較2016跨年夜成長近2倍，尤其是myVideo直播2018台北跨年晚會，也刷新前一年100萬人次的吸睛佳績，單日累積締造140萬人次的觀賞紀錄。

台灣大統計，與2016年的跨年夜相比，4G數據使用量大幅成長近2倍，尤其跨年前後的10分鐘，數據使用量呈現垂直飆升，台北信義區的跨年熱區網路流量成長約75%，分析應該和許多民眾大量使用社群網站直播功能，或透過通訊軟體等向親朋好友拜年有關，一舉衝高跨年夜的網路數據使用量，顯示行動通訊用戶的拜年習慣進入成熟階段。

中華電信統計，因應全區跨年活動大量人潮通信需求，在全台灣活動場域，增設超過300部最新型高效能基地台，活動期間各地行動寬頻總流量相較2016年增加30%至50%。1070101