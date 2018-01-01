NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈八三夭新年新希望　許願做人成功厄文砍28分　綠衫軍率先30勝勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
中央社

跨年數據傳輸爆量 台灣大飆2倍

中央社2018/01/01 15:27
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者田裕斌台北1日電）跨年全台數據傳輸量大爆炸，根據電信業者統計，2017年最後一天，數據傳輸量較2016年成長逾倍，其中台哥大4G使用量成長近2倍。跨年前後10分鐘更是垂直飆升。

遠傳電信表示，昨天動員近200位工程人員在台北市政府、新北歡樂耶誕城、麗寶樂園、高雄夢時代、台南跨年活動等全台人潮聚集的區城，執行跨年訊務疏通作業。根據統計，2017年12月31日全日的數據傳輸量較2016年成長141%，而跨年數據傳輸量的最高峰時段(1月1日0時至1時)，也較前一年成長146%。

台灣大哥大指出，2017年跨年夜4G數據使用量較2016跨年夜成長近2倍，尤其是myVideo直播2018台北跨年晚會，也刷新前一年100萬人次的吸睛佳績，單日累積締造140萬人次的觀賞紀錄。

台灣大統計，與2016年的跨年夜相比，4G數據使用量大幅成長近2倍，尤其跨年前後的10分鐘，數據使用量呈現垂直飆升，台北信義區的跨年熱區網路流量成長約75%，分析應該和許多民眾大量使用社群網站直播功能，或透過通訊軟體等向親朋好友拜年有關，一舉衝高跨年夜的網路數據使用量，顯示行動通訊用戶的拜年習慣進入成熟階段。

中華電信統計，因應全區跨年活動大量人潮通信需求，在全台灣活動場域，增設超過300部最新型高效能基地台，活動期間各地行動寬頻總流量相較2016年增加30%至50%。1070101

國軍形象影片 展現守護人民決今年起報遺產稅不必舟車勞頓...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan