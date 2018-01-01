今年起報遺產稅不必舟車勞頓 線上搞定

（中央社記者邱柏勝台北1日電）財政部說，為免民眾舟車勞頓之苦，元旦起，民眾辦理遺產稅申報時，可以自然人憑證、「健保卡+註冊」、金融憑證等電子憑證申請「被繼承人財產參考資料查詢碼」並申報遺產稅。

財政部表示，今年以前，民眾辦理遺產稅申報時，會先向各地區國稅局臨櫃查詢被繼承人的財產資料，作為申報時的參考。現在，財政部為提供多元查詢管道、完善申報環境，自今年1月1日起，除現行臨櫃查詢方式外，繼承人可不受時間及地域的限制。

財政部指出，今年起，民眾可至財政部電子申報繳稅服務網站下載並安裝遺產稅電子申報軟體，以自然人憑證、「健保卡+註冊」、金融憑證等電子憑證，或洽稽徵機關申請核發「被繼承人財產參考資料查詢碼」，即可透過網路方式查詢被繼承人財產參考資料，並申報遺產稅，節省往返各地區國稅局臨櫃申請的時間，避免舟車勞苦。