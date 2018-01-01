過分！列車長跨年夜遭醉漢酒瓶砸頭濺血　台鐵怒喊告

過分！昨（31）日晚間6時許，台鐵81次莒光號列車行經花蓮萬榮與鳳林站區間時，60歲曾姓列車長見一名34歲宋姓男子坐在兩節車廂之間，上前勸阻，卻遭已喝茫的宋男持酒瓶砸頭，導致列車長血流不止。事後宋男遭警方送辦，酒測值1.11一度醉到無法做筆錄，對此，台鐵表示將力挺列車長，揚言要對宋男提告。
綜合媒體報導，該列車自台東發車，行經花蓮萬榮與鳳林站區間，列車長看見宋男獨自坐在第一車廂車頭間一處踏板，拿著酒瓶飲酒，上前提醒他這樣太危險，但宋男並不理會，仍繼續往前走，列車長見狀再次提醒前方已沒有車廂，未料宋男卻突然失控，拿出隨身包內的酒瓶直接朝列車長頭部砸下，列車長的眼鏡當場遭打落、頭部血流如注。
▲宋姓男乘客酒醉失控拿酒瓶砸傷曾姓列車長，台鐵揚言要提出傷害告訴。（圖／翻攝自「爆料公社」）
不僅如此，宋男更趁機伸出腳猛踢列車長，導致列車長身體及頭部都濺血，白色制服襯衫也被染紅。回想起當時的狀況，列車長表示自己死命想逃離現場，往第一、第二車廂方向奔逃、拼命以手腳抵擋，最後直接將一車通往二車的門反鎖，把宋男鎖在第一車廂，車內乘客見狀趕緊通報警方。
鐵路警察獲報後，在列車停靠時趕至現場將宋男逮捕歸案，發現宋男酒測值竟高達1.11，受傷的列車長也被送往醫院救治，檢查後發現列車長頭部左耳上方有2公分撕裂傷，幸好無生命危險。針對此次攻擊事件，台鐵局長鹿潔身及工會都各包2千元紅包給列車長壓驚、慰問，台鐵也強烈譴責，指出曾姓列車長自民國73年任職至今，已有30多年資歷，竟無端遭酒醉失控的乘客攻擊，揚言要向宋男提出傷害告訴、力挺列車長。
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