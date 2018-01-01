過分！列車長跨年夜遭醉漢酒瓶砸頭濺血　台鐵怒喊告

過分！昨（31）日晚間6時許，台鐵81次莒光號列車行經花蓮萬榮與鳳林站區間時，60歲曾姓列車長見一名34歲宋姓男子坐在兩節車廂之間，上前勸阻，卻遭已喝茫的宋男持酒瓶砸頭，導致列車長血流不止。事後宋男遭警方送辦，酒測值1.11一度醉到無法做筆錄，對此，台鐵表示將力挺列車長，揚言要對宋男提告。

綜合媒體報導，該列車自台東發車，行經花蓮萬榮與鳳林站區間，列車長看見宋男獨自坐在第一車廂車頭間一處踏板，拿著酒瓶飲酒，上前提醒他這樣太危險，但宋男並不理會，仍繼續往前走，列車長見狀再次提醒前方已沒有車廂，未料宋男卻突然失控，拿出隨身包內的酒瓶直接朝列車長頭部砸下，列車長的眼鏡當場遭打落、頭部血流如注。