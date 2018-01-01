金門一門三筆 父女子聯展傳佳話

（中央社記者黃慧敏金門縣1日電）金門張奇才、張君玉和張瑞心「一門三筆」，近期舉辦聯展。家人透露，不但大家常搞混三人的字，就是張奇才也曾把兒子寫的字誤認是自己的，成為家人津津樂道趣事。
80歲的張奇才，兒時家貧，沒有文房四寶，他用水在磚上寫字，磨練筆力。從事公職30多年，以毛筆書寫公文，日積月累，功力益形深厚，各體兼修。在民國89年，名列行政院文建會資深文化人。
張奇才有5女1子，次女張君玉說，從小看著爸爸寫字，還幫父親磨墨。她說，因為個子矮，桌子高，往往一磨就耗上2個小時，但爸爸只寫了7個字，當時心想「以後千萬不要叫我寫字」。沒想到日後負笈東瀛，張君玉受業於曰本書法名家大塚清岳，還是追隨父親腳步。
張君玉「書中有畫」、「書如畫」，自成一格。這次展出的「忠貞」的「貞」字可看到狗的意象，與狗年相輝映。
56歲的獨子張瑞心、現任金門縣港務處長。他說，從小看父親寫字，耳濡目染下，勤於筆耕，擅長篆書和行書，但比起爸爸差遠了。不過，張家姊妹說，張瑞心得自老爸真傳，家人常會錯認他們的字。
四女兒張瑜韾透露老爸一樁糗事說，有一回，張奇才在裱褙店看到一幅字，很納悶的問老闆：「我沒寫過這幅字，怎麼會有我的作品？」仔細一看落款，才知是兒子的傑作。
趣事不祇一樁。最近，張家三姊張明儀帶友人參觀陳景蘭洋樓後，在家族群組貼上陳景蘭洋樓修復誌提到「看到父親的字好感動」。張瑞心冷回應，修復誌是他寫的。原來，當年張瑞心擔任金湖鎮公所科長，修復誌是他為鎮長操刀之作。得知真相，全家莞薾。
父女子3人書法聯展並不多見；90年，張家父女子曾受邀在台北聯展，是當時首例的父女子聯展。這次「張弓舞筆三人展」，是張奇才父女子睽違16年後，再次聯手展出，也是金門地區第一次的父女子聯展。
這項「張弓舞筆三人展」在縣府文化局展出，以「孝經」為主題，以及經鑑詩聯、勸世銘訓誡為主，期盼淨化人心。展期到20日。1070101