金門一門三筆 父女子聯展傳佳話

（中央社記者黃慧敏金門縣1日電）金門張奇才、張君玉和張瑞心「一門三筆」，近期舉辦聯展。家人透露，不但大家常搞混三人的字，就是張奇才也曾把兒子寫的字誤認是自己的，成為家人津津樂道趣事。

80歲的張奇才，兒時家貧，沒有文房四寶，他用水在磚上寫字，磨練筆力。從事公職30多年，以毛筆書寫公文，日積月累，功力益形深厚，各體兼修。在民國89年，名列行政院文建會資深文化人。

張奇才有5女1子，次女張君玉說，從小看著爸爸寫字，還幫父親磨墨。她說，因為個子矮，桌子高，往往一磨就耗上2個小時，但爸爸只寫了7個字，當時心想「以後千萬不要叫我寫字」。沒想到日後負笈東瀛，張君玉受業於曰本書法名家大塚清岳，還是追隨父親腳步。