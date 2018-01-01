元旦茶會 駐菲代表期許今年更美好

他說，就兩岸關係而言，總統蔡英文在除夕夜明確指出，政府將全力朝和平穩定的方向做好兩岸關係，同樣地，中國領導人習近平也對兩岸關係的和平發展有所期許，因此兩岸關係可望將平穩發展。

林松煥致詞時回顧了2017年世界政治局勢、經濟表現以及兩岸關係發展，並預測2018年將是「美好的一年」，不像部分媒體所形容地那樣悲觀。

（中央社記者林行健馬尼拉1日專電）中華民國駐菲代表處與僑界今天舉辦中華民國開國紀念日暨元旦團拜茶會，駐菲代表林松煥期勉僑胞與國人以「信、望、愛」的精神，來迎接新的一年，也預見明年將更加美好。

在地區經貿方面，林松煥指出，2017年全球經濟逐步復甦，2018年雖有不確定因素，但綜觀世界發展趨勢，2018年應是審慎樂觀，菲律賓經濟料將介於6.5%至7%之間，台灣經濟成長可望超過2%。

林松煥期許僑胞以「信、望、愛」3字來看待2018年：對新的一年有「信」心、對經濟繁榮與兩岸和平充滿希「望」，以及大家放下政治立場與成見，相親相「愛」，共同應對挑戰。

菲華文經總會常務委員王家鵬回顧了中華民國與菲律賓的歷史淵源，祝福台菲關係更密切，中華民國國運昌隆、國泰民安，人民身體健康、萬事如意。

之後，僑胞、台商及代表處人員分成兩邊相互鞠躬，互道新年快樂，祝福中華民國國運昌隆。

活動上，林松煥也代表僑務委員會為協助策劃及辦理慶典及活動的菲華文經總會、菲律賓台商總會、菲華青年服務團，以及長期協助僑教發展的前僑務委員丁金煌，頒發獎狀。

駐菲代表處還邀請菲律賓台商總會名譽總會長洪啟川、醫師陳祖從主持財經、保健講座，並由代表處經濟組、領務組、僑務組組長及移民局駐菲聯絡官主持了一場座談會，講解僑胞們關心的事宜。1070101