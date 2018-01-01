帳篷劇在台灣 陳芯宜記錄美麗抵抗故事

帶著1999年看完「出核害記」的震撼，陳芯宜自「台灣海筆子」成立後，就拿起攝影機一路拍攝、記錄櫻井大造與主要成員的創作過程與生活樣貌，同時留下他們以身體勞動、理念熱情去觀察、控訴這個社會的各類事件議題。在她眼中，帳篷就像是一個想像力的避難所，在裡頭進行許多關於抵抗的美麗故事。

日本帳篷劇導演櫻井大造，在1999年帶著日本「野戰之月」劇團首度來台演出「出核害記」，為台灣藝文界拓開另一種視野與創作思考，也促成2004年「台灣海筆子」的成立。多年來，他們以庶民、不偽裝的，具身體性的生猛力道，透過作品讓邊緣發聲，引領關於環境、階級、全球化等議題思考。

（中央社記者汪宜儒台北1日電）源於60年代日本戰後小劇場運動的帳篷劇場，近年在台灣持續發展，導演陳芯宜以觀察者及參與者身分，逐年記錄了相關發展歷程，在今年帳篷劇發表新作的同時，紀錄片也同時上映。

不久之前，陳芯宜才以記錄無垢舞蹈劇場與編舞家林麗珍長達10年的「行者」備受注目，但鮮為人知的是，她同樣以極長的時間記錄著帳篷劇。

陳芯宜在影片的自述中提及，當她拿起攝影機開始拍攝海筆子的帳篷行動，除卻摸索劇場與電影創作間的關聯與差異之外，其實也試圖探問：「到底我是為了什麼而在這裡？到底我是被什麼東西所吸引？那個東西，我又該如何帶進我的電影、或電影的操作裡？」

有意思的是，在拍攝的過程中，陳芯宜也從保持客觀距離的記錄者，漸漸轉為投入帳篷行動的參與者，搭建帳篷、製作舞台、參與舞台美術等，「這些勞動全都滲透到了我的身體，改變了我，也改變了所謂電影生涯的規劃。」陳芯宜說。

今年，「台灣海筆子」更名為「海筆子TENT16-18」，推出新作「世界是一匹陣痛的獸」，探究文明在當代的意義與崩毀模樣，將在高雄、台南與台北演出。同一時間，陳芯宜自2004年起、至2016年為止的紀錄片「大帳蓬─想像力的避難所」，即日起展開5城、12場的放映與座談分享。

「世界是一匹陣痛的獸」自1月9日起在高雄鳳山、原日本海軍鳳山無線電信所特設帳篷演出，13日在台南永康大灣凌霄寶殿武龍宮前特設帳篷，20日至25日在台北空總文化實驗室特設帳篷。「大帳蓬─想像力的避難所」的放映自1月7日起展開，詳細場次可洽「大帳蓬─想像力的避難所」FB專頁。1070101