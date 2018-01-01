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福壽山天池「最高等級」迎曙光　員警貼心維安守護

記者黃玿琮／台中報導2018/01/01 16:28
▲200多位民眾上福壽山天池，觀賞2018年的第一道曙光。（圖／和平警分局提供2018.1.1）
▲200多位民眾上福壽山天池，觀賞2018年的第一道曙光。（圖／和平警分局提供2018.1.1）

梨山地區的福壽山農場是中部著名觀賞日出的地點，元旦迎曙光當然不能錯過。海拔將近2,600公尺的福壽山天池，1日清晨吸引200多位民眾上山，觀賞2018年的第一道曙光。其中最辛苦的是執行梨山跨年晚會勤務到凌晨，一早又要執行迎曙光及升旗典禮勤務的員警。

為打造全台最高元旦迎曙光升旗典禮，並讓民眾迎接2018許下幸福願望，市府副市長林陵三清晨率隊參與福壽山天池迎曙光，並在梨山賓館前主持升旗典禮。進場民眾，可獲得由主辦單位贈送限量「喔熊圍巾」，並由梨響大鼓隊表演，迎接曙光及為元旦升旗揭開序幕，讓2018新的一年充滿活力。

福壽山特有的盆地地形，與高處的雲彩呼應，在天色微亮之際，如同緩緩升起舞台布幕，光影變幻萬千，美不勝收，呈現令人讚嘆的大自然美景。而福壽山天池海拔高度2,580公尺，1日清晨溫度約為攝氏6度低溫，不到清晨6點就吸引約200位民眾湧進觀賞2018第一道曙光，迎接新年第一個美麗而特別的早晨到來。

高山地區天寒地凍，活動時間又長，對於同步執行安全維護的第一線執勤員警，相當辛苦。和平警分局梨山分駐所所長梁世旺表示，雖然前一日晚間執行梨山跨年晚會勤務到凌晨，元月1日一大早又要執行迎曙光及升旗典禮勤務；不過，能參加全台最高元旦迎曙光及參加升旗典禮，也是難得的體驗。

關鍵字梨山福壽山元旦曙光梨山分駐所
新年送暖　老吾老及鐘聲社贈物資

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