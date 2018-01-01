企業列報外銷損失 證明文件不可少

不過，國稅局審視A公司與海外甲公司的買賣合約書後發現，A公司並未負擔本次交易貨物的瑕疵擔保責任，顯然該筆外銷損失並不是由A公司負擔，因此剔除A公司所列報的300多萬元外銷損失，A公司因此必須補稅50多萬元。

南區國稅局表示，日前轄內某A公司申報2015年營所稅時，列報外銷損失新台幣300多萬元，並指出是接受國外甲公司訂單後，A公司轉向國外廠商B公司訂貨，並由B公司直接交貨給甲公司，但後來貨品有瑕疵，導致遭甲公司求償300多萬元，因此才會列報此項外銷損失。

（中央社記者邱柏勝台北1日電）國稅局表示，企業外銷出口若有列報外銷損失，須確實是由企業本身負擔損失，且必須取得證明文件，國稅局才會予以認定，否則將遭剔除補稅。

國稅局官員表示，台灣企業透過三角貿易型態經營，意即採「台灣接單、他國出口」的方式相當普遍。不過，營利事業列報外銷損失，仍必須依照買賣契約的約定，外銷損失確實應由營利事業本身負擔，還要取得相關證明文件，才可獲得認定，且有保險賠償部分，不得列為損失。

官員進一步表示，有關外銷損失的認定，營利事業除應檢附買賣契約書（應有購貨條件及損失歸屬的規定）、國外進口商索賠有關文件，及國外公證機構或檢驗機構的證明（損失金額每筆在90萬元以下者得免附）文件等外，並應視不同賠償方式分別提示下列各項文件，供國稅局查核認定：

一、以給付外匯方式賠償者，其經銀行結匯者，應提出結匯證明文件；未辦理結匯者，應有銀行匯付或轉付的證明文件。

二、補運或調換出口貨品者，應檢具海關核發的出口報單，或郵政機關核發的國際包裹執據影本。

三、在台灣以新台幣支付方式賠償者，應取得國外進口商出具的收據。

四、以減收外匯方式賠償者，應檢具證明文件。

國稅局提醒，企業外銷如有外銷損失，應依規定備齊證明文件並妥善保存，以免日後因有缺漏，而遭國稅局剔除補稅，影響權益。1070101