金正恩嗆核按鈕在桌上 川普僅回等著看

（中央社首爾1日綜合外電報導）北韓領導人金正恩今天警告美國，發射核武的按鈕一直在他桌上，還稱核武射程範圍涵蓋全美。人在佛羅里達州跨年的美國總統川普被媒體問到此事，僅回說「我們等著看」。

法新社報導，金正恩今天在元旦演說中表示，發射核武的按鈕一直在他桌上，還說北韓必須大量製造核彈頭和飛彈，並且加速部署。

他重申北韓已實現成為擁核國家的目標，但也堅稱擴展武器計畫是防禦措施。「我們應隨時準備好即刻採取核反制攻擊，對付敵方核戰陰謀。」

金正恩說：「（北韓）能因應美國任何一種核子威脅，且擁有強大的核威懾力能阻止美國玩火。」