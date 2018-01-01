金正恩嗆核按鈕在桌上 川普僅回等著看

（中央社首爾1日綜合外電報導）北韓領導人金正恩今天警告美國，發射核武的按鈕一直在他桌上，還稱核武射程範圍涵蓋全美。人在佛羅里達州跨年的美國總統川普被媒體問到此事，僅回說「我們等著看」。
法新社報導，金正恩今天在元旦演說中表示，發射核武的按鈕一直在他桌上，還說北韓必須大量製造核彈頭和飛彈，並且加速部署。
他重申北韓已實現成為擁核國家的目標，但也堅稱擴展武器計畫是防禦措施。「我們應隨時準備好即刻採取核反制攻擊，對付敵方核戰陰謀。」
金正恩說：「（北韓）能因應美國任何一種核子威脅，且擁有強大的核威懾力能阻止美國玩火。」
他說：「核按鈕一直在我桌上。美國必須曉得這不是威脅，而是事實。」
路透社報導，記者請川普就金正恩演說發表評論，川普僅說了兩次「我們等著看」（We'll see），當時他正進場參與佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）跨年夜慶祝活動。美國國務院也未立即回應置評要求。
監控北韓的NK Pro網站彈道飛彈分析家拉富瓦（Scott LaFoy）表示，儘管金正恩急於宣告他的武器計畫成功，他不太可能全面結束他引發爭議的測試法。
拉富瓦說：「我還是很懷疑他們號稱『完成』的事，不只因為我們看到許多活動與潛艦發射彈道飛彈計畫有關。」「不過我認為（測試方面）確實會慢下來。」
南韓高麗大學北韓問題專家南成旭（NamSung-Wook）說，金正恩至少在平昌冬奧前，可能會減少武器測試。
他說：「北韓最怕的是在國際舞台上被遺忘。」「在沒有發射飛彈和核試情況下，北韓將藉由參與冬奧吸引關注。」（譯者：中央社盧映孜）1070101