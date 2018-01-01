企業為青年加薪 總統：會以政策獎勵

（中央社台北1日電）總統蔡英文今天說，多年來22K的低薪現象，讓年輕人覺得「有沒有就業都一樣」，也影響他們積極投入就業市場的態度；今年政府將致力解決低薪，若企業的薪資結構有利於年輕人，可能參照國外作法，包括給予津貼、或企業參與政府標案時，給予一些點數上的加權等等方式獎勵。

總統也說，目前台灣經濟持續成長，出口也增加，而明年成長幅度或許還有一些變數，但政府會致力於維持緩步成長，同時趁機增加內需，比如政府在長照政策上調高薪水、增加人力，就能同步帶動民間人力需求。

蔡總統在回應中央社詢問時，再度談到青年低薪問題，身兼黨主席的蔡英文說，她日前已經要求民進黨中央、智庫審酌當前國內外整體經濟發展趨勢，研擬包括解決青年及弱勢問題等對策、論述。蔡英文說，青年低薪的現象，是當前許多國家的共同問題，也是台灣社會很重要的議題。