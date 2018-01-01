台股元月漲跌各半 2月上漲機率大

（中央社記者田裕斌台北1日電）根據投信統計，過去10年台股元月行情並不明顯，5年上漲、5年下跌；不過無論元月漲跌，近6年2月幾乎都是上漲，加上今年台灣經濟仍成長，法人看好第1季台股表現。

台股去年以週線連3紅亮麗封關，且在最後3個交易日強力拉抬220.95點，技術面表現相當強勢；由於去年11月下旬以來外資連續賣超套現，卻未有明顯匯出動作，投信看好外資在今年開市之後，會有開始回補台股的力道。

根據投信統計資料，元月行情最為明顯的是2012年，台股在元月大漲445點、漲幅達6.29%，2月還再漲8.04%；2017年元月大漲194.45點、漲幅2.1%，後續再拉出月線7連紅，也讓台股去年成為多頭年的代表作。