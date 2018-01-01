印度內政部長 新年視察邊境哨所

（中央社記者康世人新德里1日專電）印度內政部長辛赫在2017年最後兩天及2018年新年期間，在中印邊境的安全哨所視察，顯示印度在中印部隊洞朗對峙事件發生後，更重視中印邊界安全問題。

辛赫（Rajnath Singh）昨天在推特（Twitter）上表示，新年前夕，他在北阿坎德省（Uttarakhand）馬特里（Matli）與印藏邊境警察部隊（ITBP）官兵及家人有美好的交流互動。

他說，官兵們的家人給他們力量和必要的支持，「以確保我們偉大國家的邊界安全」。

印度北阿坎德省毗鄰西藏西部。