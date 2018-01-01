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中央社

印度內政部長 新年視察邊境哨所

中央社2018/01/01 16:39
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里1日專電）印度內政部長辛赫在2017年最後兩天及2018年新年期間，在中印邊境的安全哨所視察，顯示印度在中印部隊洞朗對峙事件發生後，更重視中印邊界安全問題。

辛赫（Rajnath Singh）昨天在推特（Twitter）上表示，新年前夕，他在北阿坎德省（Uttarakhand）馬特里（Matli）與印藏邊境警察部隊（ITBP）官兵及家人有美好的交流互動。

他說，官兵們的家人給他們力量和必要的支持，「以確保我們偉大國家的邊界安全」。

印度北阿坎德省毗鄰西藏西部。

綜合印度媒體今天報導，辛赫會在中印邊界地區視察4天，去年12月30日先視察海拔1萬1700英尺、中國稱為西藏阿里地區的尼隆（Nelong）邊防哨所，昨天視察馬特里ITBP第12營總部，參加官兵和家人的文化表演節目。

中印部隊2017年6到8月發生2個多月的洞朗對峙事件，鑑於中共解放軍持續在中印邊境修築道路、設立軍事設施，印度懷疑共軍準備「蠶食」邊境地區，愈來愈關切中印邊境安全，開始加強邊境軍力部署，同時修築道路、橋樑和直升機停機坪等。

不過，中印洞朗對峙事件後，雙方也努力維持邊境和平，包括增加多個邊境防區第一線指揮官的熱線電話和邊境問題會議，希望強化溝通以避免誤判而引發戰爭。

印度與巴基斯坦的邊境雖持續發生零星槍戰及恐怖分子潛入攻擊軍營事件，昨天更有武裝恐怖分子潛入查摩與克什米爾省的中央後備警察部隊（CRPF）總部發動恐攻，殺害4名武警及2人受傷，但辛赫仍優先視察中印邊境哨所，顯示印度對中印邊境安全的重視。1070101

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