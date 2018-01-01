陸全年電影票房增13% 達2589億

數據顯示，2017年全國總票房年增13.45%，其中，國產電影票房301.04億元，占票房總額的53.84%。票房過億元影片92部，其中，國產電影51部；城市院線觀影人次16.2億，年增18.08%。

（中央社台北1日電）中國2017年全國電影總票房為人民幣559.11億元（新台幣2589億元）。官方公布數據顯示，2017年全國總票房年增13.45%，其中，國產電影票房301.04億元，占票房總額的53.84%

根據數據，2017年，全國生產電影故事片798部、動畫電影32部、科教電影68部、紀錄電影44部、特種電影28部，總計970部。

國產電影海外票房和銷售收入42.53億元，年成長11.19%；全國新增銀幕9597塊，銀幕總數已達到5萬776塊。

2017全年共有13部國產影片票房超過5億元，6部國產影片票房超過10億元；影片「戰狼2」以56.83億元票房和1.6億觀影人次創造了多項市場紀錄。

此外，「羞羞的鐵拳」、「功夫瑜伽」、「西遊伏妖篇」和「芳華」4部國產片上榜票房前10榜單。

好萊塢影片「玩命關頭8」以26.7億奪得引進片票房榜冠軍。1070101