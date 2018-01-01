潘瑋柏以王者之姿登台　蕭敬騰領獅子合唱團霸氣開唱

潘瑋柏在江蘇跨年晚會出現時，先是從舞台底緩緩升到半空中，如王者般氣勢登場，更透過虛擬AR技術，瞬間畫面煙霧繚繞，隨著〈反轉地球〉的前奏響起，除了原先的舞者，透過AR技術，更有6名虛擬舞者加入，讓不在現場的觀眾也能感受熱鬧氣氛。

「亞洲唱跳天王」潘瑋柏在江蘇衛視跨年晚會，大陣仗率領36名舞者，搭配虛擬實境AR技術及四面台，帶來超現實舞台；另外由蕭敬騰領軍的獅子合唱團，則是在湖南衛視與大家同樂，度過跨年倒數。

緊接他演唱動感歌曲〈Coming Home〉讓現場觀眾跟著一起Rap，氣氛超嗨！而最後壓軸的〈第三類接觸〉更為大家帶來驚喜，邀到在《中國有嘻哈》的Vava，難得「師徒組合」更一度癱瘓現場，讓觀眾尖叫聲不斷！新的一年，已貴為天王的潘瑋柏，仍期許自己在事業上能更進步，另透露明年預計展開世界巡迴，希望盡快將好消息告訴大家。

至於蕭敬騰領軍的獅子合唱團，一出場就氣勢磅礡，接連演出〈It's My Life〉、〈LION〉等歌曲，讓現場氣氛高漲。對於新的一年，獅子們也各自分享新年願望，蕭敬騰搶先表示：「希望獅子越來越好，也希望大家更喜歡獅子的音樂！」感嘆歲月如梭的力Q也笑說：「青春永駐， 希望每年歲數都保持不要長！」讓大家聽了忍不住大笑，而小強則搞笑表示：「如果可以，希望可以長高一點。」



▲蕭敬騰領軍的獅子合唱團在湖南衛視的跨年晚會登台。（圖／華納提供 , 2018.01.01）