金正恩釋北韓參與冬奧意願 南韓表歡迎

朴洙賢表示，南韓將同國際社會密切合作，和平解決北韓核武問題，同時希望南北韓雙方做為朝鮮半島問題的當事者，以負責的態度尋找雙方關係的解決辦法。

朴洙賢表示，成功舉辦平昌冬季奧運將對朝鮮半島、東北亞乃至世界和平與和諧做出貢獻，南韓當局一直保持一貫立場，即只要是與恢復南北韓關係和實現半島和平的相關事務，南韓方願不限時間、地點、形式與北韓展開對話。

（中央社首爾1日綜合外電報導）「韓聯社」（YonhapNews Agency）報導，南韓總統府發言人朴洙賢今天在記者會上，就北韓領導人金正恩在新歲賀詞中提改善兩韓關係、有意向平昌冬季奧運派遣代表團表示歡迎。

法新社報導，平壤當局核武計畫引發的緊張局勢仍在，但北韓領導人金正恩今天首度表示，北韓將有望赴南韓參加下個月舉行的平昌冬季奧運。

金正恩在元旦演說中預祝平昌冬季奧運圓滿成功，並表示：「我們願意採取必要手段，包括派出代表團。」他也說：「為此目的，南北韓當局將能在不久的將來會面。」

平昌冬奧籌委會主席李熙範（Lee Hee-Beom）對金正恩的發言表示歡迎。他向法新社表示：「我們積極歡迎北韓願意對參與冬奧一事展開談話的提議。」

他說：「我們籌備奧運時，就持續假設北韓終將參加賽事。」他也表示，包括北韓代表在內的所有運動員，都會在平昌感到賓至如歸。

李熙範也說，南北韓相關政府機構應舉行會談，商討細節。

金正恩表示，冬奧將成為「對世界展現兩韓人民風度的好機會」。

他說：「2018年對南北韓雙方皆具重要意義，不僅標誌北韓建國70周年，也逢南韓主辦冬季奧運。」

金正恩也告誡說：「南北韓間的緊張軍事局勢必須得到緩解，以和平氣氛取而代之。」

他說：「非戰非和的不穩定狀態一旦持續，北韓與南韓就無法保證雙邊預定活動（包括奧運）成功舉辦，也不能坐下會談或走向統一。」

南韓國立外交院（Korea National DiplomaticAcademy）教授金賢旭（Kim Hyun-wook，譯音）表示，北韓企圖利用冬奧改善對南韓關係，但與美國的緊張局勢卻沒有緩和跡象。

他說：「美國將對抑制針對平昌冬奧的兩韓對話感到不妥。」

首爾的北韓大學院大學（University of NorthKorean Studies）教授梁茂進（Yang Moo-Jin）告訴法新社：「值得注意的是，北韓領導人親口表示北韓願意參加平昌冬奧。」他也說：「現在看來，北韓赴冬奧參賽的機率高於80%。」（譯者：中央社陳乃瑜）1070101