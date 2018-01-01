呂薔美聲炸裂　品冠、林俊傑都狂讚

出身於台灣原住民泰雅族的呂薔（Amuyi），日前以渾厚嗓音叩關浙江衛視的音樂節目《夢想的聲音2》，以好嗓音一路征服林俊傑、林憶蓮、張靚穎、品冠、羽泉等眾導師，連闖兩關的她成為節目開播以來第二位連闖兩關拿到兩張金唱片的歌手，讓歌迷直稱讚她「太炸了！」

為了參加這次節目，呂薔卯足全力準備應戰，由於經紀公司在接獲邀約後到比賽錄影前不到一周時間，才趕緊安排她開始接受肢體及台風排練課程等，也因為準備時間非常壓縮，在短時間選歌、練唱，讓她本人感覺前所未有的緊繃，甚至跟工作人員在比賽前兩天一起同步做惡夢，呂薔笑著描述夢境：｢夢到我在比賽時突然重感冒，喉嚨痛沒聲音，這個現象很詭異，因為我以前是很少做惡夢的！」