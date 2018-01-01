跨年煙火意外 菲近200人傷澳數千人疏散

由於這類狂歡慶祝活動每年造成菲律賓多人死傷，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）為遏止血腥情況，已在2017年6月簽署命令，限制社區的煙火施放，規定只能在地方政府許可地區放鞭炮，且須在合格的專業人員監督下進行。

法新社報導，僅管菲律賓人大多為天主教徒，但受到自古以來迷信和中國傳統的影響，當地人習慣舉行喧鬧且激烈的新年慶祝活動，人們會開槍或施放威力強大煙火，盼藉轟隆聲響驅走惡靈。

菲律賓衛生部長杜克（Francisco Duque）表示，今年有191人在跨年活動中受傷，較過去5年平均大減77%。其中大多數發生在首都馬尼拉的街道，而火柴棒大小的非法爆竹短笛（piccolo）依舊是造成受傷的最主要因素。

當杜克被問到如何進一步讓受傷人數降到最低，他回答：「我認為真正的最終目標是完全禁止煙火。」他說，為確保未來零傷亡，他的部門可能提議完全禁止施放鞭炮。

英國廣播公司（BBC）也報導，澳洲新南威爾斯省（New South Wales）的特里格爾海灘（TerrigalBeach）昨晚施放跨年煙火途中發生意外，一艘載運火藥的駁船起火，引發煙火亂竄，現場數千名觀賞民眾撤離。

根據當地媒體報導，這場適合闔家大小觀賞的煙火表演於晚間9時開始，不久後就陷入混亂。煙火發射同時，載運火藥的駁船傳出巨大爆炸聲，施放裝置顯然出現故障，接著煙火亂射，部分射向海灘，2名煙火技師跳船逃到岸上。

其中一名觀眾穆許塔（Anooshe Mushtaq）在推特（Twitter）上描述：「現場完全一團亂。發射煙火的船起火了，然後（煙火）開始亂射，我很幸運，一看到船著火就逃離。」

事發後急救人員趕來現場，警方則將海灘上約5000至6000人疏散至安全地區。2名技師上岸後也獲醫護人員治療，所幸僅受輕傷。（譯者：中央社張正芊）1070101