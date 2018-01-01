貝加爾湖陸人圈地蓋房引怨 俄官方介入

根據報導，當地所屬的俄羅斯伊爾庫次克州州長雷成柯（Sergei Levchenko）表示，州政府已組成跨部門工作小組，將調查外國人在貝加爾湖畔非法購買土地的問題，且在「新年第一天就能投入工作」。而俄羅斯國家近衛軍日前更進駐湖畔，制止當地幾處工地施工。

綜合美國之音及俄羅斯媒體報導，這份以俄羅斯總統蒲亭及國會領袖為訴求對象的大規模連署，不到1個月就超過5萬人參與，已引起俄羅斯官方關切。

（中央社台北1日電）中國人近年來大肆收購俄羅斯貝加爾湖畔土地及房產，引起部份俄羅斯人不滿，自去年11月底起發起大規模連署，要求限制中國人在當地圈地及旅遊，引起迴響，俄羅斯官方及軍警更已介入處理。

報導指出，這份公開連署提到，在貝加爾湖畔的利斯特維揚卡（Listvyanka）村，10%的土地已被中國人買走，在當地以興建別墅和自宅為由大興土木，實際上卻開設旅館，供前往貝加爾湖旅遊的中國遊客居住。

連署指出，大批湧入的中國人野蠻破壞貝加爾湖自然環境和生態，加上當地沒有中央汙水處理系統，中國人在湖畔興建旅館的生活汙水，都排入附近的小河流，最後全部排入貝加爾湖中。

有俄羅斯電視台報導，到貝加爾湖地區旅遊的外國遊客以中國人為主，而由中國人在湖畔興建的建築，不是轉手賣給自己人，就是開旅館，從事「服務品質很低的灰色旅遊生意」。

利斯特維揚卡村民表示，貝加爾湖畔的那些中國地主，都在地上築起了高高的圍牆，擋住陽光，導當地村民的蔬菜無法耕種。而大興土木的行為更打破了當地鄉村的寧靜，「中國人不宣戰、不通過戰爭，已經占領了貝加爾湖。」

俄羅斯公共電視台報導，中國導遊都向遊客表示，貝加爾湖曾是中國領土，中國人的祖先曾在貝加爾湖生活。在其他遠東城市，那些中國導遊也會強調當地以前是中國領土。

報導指出，中國遊客到貝加爾湖旅遊，都住在中國人開的旅館裡，吃的是中國菜，而接待他們的司機和工作人員都是中國人，且帳款在中國境內都已結清，因此對俄羅斯經濟貢獻很小。1070101