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娛樂

鄧紫棋秀深V裸背　大膽向「他」公開表白

記者吳雨婕／綜合報導2018/01/01 17:53
▲鄧紫棋登浙江及江蘇衛視兩場跨年晚會演唱。（圖／蜂鳥音樂提供 , 2018.01.01）
▲鄧紫棋登浙江及江蘇衛視兩場跨年晚會演唱。（圖／蜂鳥音樂提供 , 2018.01.01）

 2017年的最後尾聲，鄧紫棋連登浙江及江蘇衛視兩場跨年演唱會，現場不僅帶來〈泡沫〉、〈光年之外〉等經典曲目，還合體「江湖rapper」GAI共同獻上〈漫步人生路〉，顛覆改編，將粵語抒情與嘻哈說唱驚艷融合，瞬間點燃全場。

早在鄧紫棋和GAI的合體陣容公布之時，網友對二人的新鮮組合便充滿了期待。唱作俱佳的二人果然不負眾望，首度合作就帶來精采的表現，成功鎖住全場觀眾的目光，網友紛紛留言表示循環播放停不下來。

一曲唱罷，鄧紫棋開心的表白稱：「GAI是我非常喜歡的rapper，他的歌詞很感人，我第一次看到他改好的歌詞就非常感動，很開心今天有機會合作。」GAI也羞澀回應，「這輩子沒想到過能和鄧紫棋一起唱歌，今天真的是新年願望成真。」


▲鄧紫棋（右）與Rapper GAI合作，大膽向對方表白。（圖／蜂鳥音樂提供 , 2018.01.01）

連唱兩晚的鄧紫棋毫無壓力，不止歌聲發揮穩定，舞台造型更是充滿亮點，吸睛無數。前一日的浙江衛視，鄧紫棋身著深V透視長裙，大秀美胸和裸背，性感不失優雅。心情大好的她，還不忘與林俊傑在後台同比剪刀手賣萌。 


▲在後台鄧紫棋（右）穿著性感的服裝與林俊傑合照。（圖／蜂鳥音樂提供 , 2018.01.01）

關鍵字鄧紫棋gai林俊傑泡沫光年之外
呂薔美聲炸裂　林俊傑狂讚6次郭富城暗送秋波　林宥嘉共舞超深情

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