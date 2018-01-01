鄧紫棋秀深V裸背　大膽向「他」公開表白

2017年的最後尾聲，鄧紫棋連登浙江及江蘇衛視兩場跨年演唱會，現場不僅帶來〈泡沫〉、〈光年之外〉等經典曲目，還合體「江湖rapper」GAI共同獻上〈漫步人生路〉，顛覆改編，將粵語抒情與嘻哈說唱驚艷融合，瞬間點燃全場。

早在鄧紫棋和GAI的合體陣容公布之時，網友對二人的新鮮組合便充滿了期待。唱作俱佳的二人果然不負眾望，首度合作就帶來精采的表現，成功鎖住全場觀眾的目光，網友紛紛留言表示循環播放停不下來。

一曲唱罷，鄧紫棋開心的表白稱：「GAI是我非常喜歡的rapper，他的歌詞很感人，我第一次看到他改好的歌詞就非常感動，很開心今天有機會合作。」GAI也羞澀回應，「這輩子沒想到過能和鄧紫棋一起唱歌，今天真的是新年願望成真。」