產婦偏好自然產 元旦寶寶熱退燒

國泰醫院婦產科主治醫師蔡亞倫受訪表示，前幾年元旦寶寶還算熱門，如果產婦預產期剛好在元旦前後，有些產婦會傾向「擇日剖腹」，選在元旦生寶寶。但最近幾年，熱潮明顯退去，產婦都傾向自然產，不會「挑日子」。

截至今天下午4時，國泰綜合醫院（含總院、汐止及新竹）目前有6名元旦寶寶，3男3女，其中4人自然產、2人剖腹產，目前還有5人待產。台北醫學大學附設醫院則有2名寶寶；長庚醫院（含台北、林口）共有9名；振興醫院有1名男寶寶，另有1名產婦待產。

（中央社台北1日電）元旦寶寶熱潮退，醫師指出，近幾年元旦寶寶明顯減少，產婦偏好自然產，通常不會挑日子；需要剖腹的，多半已算好出生日，但好日子不一定落在特殊節日。

北醫附醫統計，今年元旦寶寶人數跟去年差不多，沒有明顯變化。有1名產婦剖腹，但是出於醫療需求。

台北市立聯合醫院婦產部主任林陳立表示，預計今天約有5、6名寶寶誕生，與平日差不多。林陳立說，勞基法一例一休上路後，醫師不太在例假日、國定假日安排產婦剖腹產，也少有人預約。

聯醫資料顯示，民國106年有1名元旦寶寶、105年有4名、104年有11名，顯示元旦寶寶人數逐年遞減。林陳立說，往年元旦是產婦剖腹產偏愛的時間點，近幾年多選擇自然產。

台中光田綜合醫院在凌晨4時迎接1名自然產元旦寶寶，婦產部醫師蘇棋楓表示，近幾年在特殊節日選擇剖腹的產婦減少；現在需要剖腹的產婦，多半是家中已算好出生日，但好日子不一定落在特殊節日。

台中市多家醫院也接生元旦寶寶，林新醫院截至中午接生5名女寶寶。台中榮民總醫院有2男1女，中國醫藥大學附設醫院有3男1女，中山醫藥大學附設醫院有2女1男，衛福部台中醫院2男1女。

衛生福利部南投醫院則有一名年約35歲產婦在例行產檢發現前置胎盤，住院安胎，中午以剖腹產生下約3000公克健康女嬰。女嬰母親說，預產期1月底，平安夜那天開始出現肚子緊繃、疼痛等產兆，在元旦喜獲千金很意外，也很開心。

高雄長庚醫院有3名元旦寶寶，其中，凌晨出生的謝姓女寶寶預產期是10日，但提前報到。女嬰父親說，希望女兒平凡一點，不要一出生就被貼標籤成元旦寶寶。

花蓮門諾醫院劉姓婦人上午剖腹產下女嬰，6年前女嬰的哥哥則是國慶寶寶。陪在一旁的姑姑笑說「也太愛國了」。家人表示，「以後這兩個孩子過生日，都有全國人的祝福，實在是太開心了」。

三總澎湖分院則是誕生了2名女寶寶。1070101