休士頓飯店客房驚現武器 所幸誤會一場

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國休士頓一間舉辦大型跨年派對的飯店，今天驚傳在旅客房間內發現多把槍枝和彈藥，讓人擔心拉斯維加斯屠殺案再度上演，所幸只是虛驚一場。

美國各地城市擔心發生攻擊案，紛紛加強維安。3個月前，一名槍手在賭城拉斯維加斯一間飯店房間往地面上開槍掃射，最後包括槍手在內共造成59人死亡。

今天這起事件導致福斯新聞（Fox News）等媒體報導休士頓鬧區的凱悅酒店（Hyatt Regency）出現「小型軍火庫」的新聞頭條。

但休士頓警方今天下午表示，他們認為這名男子並無意使用槍械，把這些武器帶到房間只是為了加以保管。