休士頓飯店客房驚現武器 所幸誤會一場

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國休士頓一間舉辦大型跨年派對的飯店，今天驚傳在旅客房間內發現多把槍枝和彈藥，讓人擔心拉斯維加斯屠殺案再度上演，所幸只是虛驚一場。
美國各地城市擔心發生攻擊案，紛紛加強維安。3個月前，一名槍手在賭城拉斯維加斯一間飯店房間往地面上開槍掃射，最後包括槍手在內共造成59人死亡。
今天這起事件導致福斯新聞（Fox News）等媒體報導休士頓鬧區的凱悅酒店（Hyatt Regency）出現「小型軍火庫」的新聞頭條。
但休士頓警方今天下午表示，他們認為這名男子並無意使用槍械，把這些武器帶到房間只是為了加以保管。
不過，警方發言人沈提斯（Victor Senties）告訴「華盛頓郵報」（The Washington Post），由於男子在飯店大廳酒醉鬧事並攻擊一名員警，仍有可能面臨指控。
49歲的齊姆巴（Russell Lawrence Ziemba）今天午夜一過便出現在飯店大廳。警方表示，當時他已經喝醉，正在騷擾飯店客人。
一名下班的員警要齊姆巴回到自己的房間，但齊姆巴隨即又返回大廳繼續滋事。這名員警也兼職擔任保全。
沈提斯說，齊姆巴一度和這名員警扭打到了攻擊員警的地步。這名員警後來把齊姆巴架回房間，飯店經理要他打包行李。沈提斯說，員警就在此時發現房間裡的彈藥，於是請求其他員警支援。
更多警員隨後趕抵現場，在齊姆巴的行李箱裡發現多把槍枝。「休士頓紀事報」（Houston Chronicle）描述這些槍枝分別是一把AR-15步槍、一把散彈槍和一把手槍，「以及許多發彈藥」。
齊姆巴告訴員警，他是擔心槍枝遭竊，才從卡車上帶進房間，但警方仍在天亮前將他逮捕，並告訴記者，齊姆巴可能面臨非法攜帶武器及在大廳有侵害行為等指控。
福斯新聞報導，齊姆巴的套房位於飯店頂樓；「休士頓紀事報」則提到預計會有2000人前來飯店參加跨年。（譯者：中央社李佩珊）1070101