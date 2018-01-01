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中央社

耶誕與跨年狂歡 菲191人被爆竹炸傷

中央社2018/01/01 17:56
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉1日專電）去年耶誕假期到今年元旦，菲律賓政府記錄了191宗爆竹相關受傷事件，以及一宗流彈傷人事件，和12個月前相比減少了將近7成。

菲律賓衛生部長杜克（Francisco Duque III）今天在記者會上表示，從去年12月21日到今天上午，衛生部接獲191宗爆竹相關受傷通報，其中7宗需要截肢，無人死亡。

杜克說：「雖然還是有人受傷，但和過去幾年相比已大幅減少，衛生部為此感到欣慰。」

他指出，這和2016年至2017年同一期間的604宗相比，已經減少了68%，若和2012年到2016年的平均數字相比，更是下滑了77%。

這些爆竹受傷事件大多發生在大馬尼拉地區，達115宗；就年齡而言，傷者最年輕僅11個月大，最年長為96歲。

因不肖廠商為滿足民眾尋求刺激的心理，加上政府部門管制不力，菲國爆竹威力強大，光是從「再見IS（伊斯蘭國）」、「超級爺爺」等名稱就可略窺一二，每年都有民眾不慎被炸，有人截肢、有人喪命。

2017年6月，菲律賓總統杜特蒂（RodrigoDuterte）簽署行政命令，規定煙火只能在指定區域燃放，且須事先申請，並有專家在旁督導。嚴格的規定減少了受傷事件，但也讓今年跨年煙火相對失色。

另方面，菲國警方也宣布，大馬尼拉地區卡羅肯市（Caloocan）有一名10歲男童被流彈射中。

凌晨12時30分左右，男童和家人站在家門口看煙火，遭遇這場飛來橫禍，警方尚在調查子彈從何而來。

菲國民眾過去也有在節慶時鳴槍狂歡的習慣，部分肇事者甚至是警察。1070101

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