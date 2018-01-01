新竹市元旦看幻象、吃早餐　林智堅與市民相約一定要幸福

為迎接2018年到來，新竹市今（1）日於市府前廣場舉行元旦升旗典禮，邀請空軍第2聯隊出動5架幻象戰機排列成倒「V」字形，精湛演出震撼全場，同時推出16家在地知名早餐店家組成「元氣市集」，吸引滿滿人潮。市長林智堅也許下新年願望「國泰民安」、「加速推動新竹建設」並與市民相約「2018，一定幸福」。

2018元旦慶祝系列豐富多元，除象徵新年到來的升旗典禮，規劃精采的音樂饗宴，今年最吸睛的莫過於空軍第2聯隊出動5架幻象戰機衝場，用空中飛行英姿飛越國旗，與市民一同迎接新年到來，市府更首度推出16家在地知名早餐組成的「元氣市集」，大受歡迎，與市民共享豐勝美味的「2018第一餐」。