屏東鴨場確診H5N2 撲殺肉鴨5510隻

（中央社屏東1日電）屏東縣主動監測檢驗養鴨場，檢出枋寮鄉一處肉鴨場確診H5N2亞型高病原性禽流感案例，已依標準作業程序啟動防疫機制，撲殺5510隻肉鴨。

屏東縣政府發布新聞稿指出，動物防疫所執行強化禽流感預警監測措施第1階段養鴨場採樣工作，1日在枋寮鄉肉鴨場的檢體中，確診H5N2亞型高病原性禽流感。動物防疫所隨即依標準作業程序啟動防疫機制，撲殺5510隻肉鴨。

防疫人員並督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。另已同步啟動肉鴨場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動。