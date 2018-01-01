台日陶藝交流 私廚展兩國餐桌風

許世鋼表示，益子町自江戶時代就以製作「益子燒」陶藝聞名，是日本陶瓷重鎮，已有多達400多名藝術家進駐創作，街道充滿文藝氣息。此次來台展出的「益子燒」變化多采多姿，從平價生活器皿到高價藝術品都可見到。

台灣鶯歌與日本益子町陶藝家，正在鶯歌老街聯展，陶瓷家族第四代的許世鋼受訪表示，他自己對陶瓷創作充滿熱忱，也希望帶動鶯歌陶瓷再出發，集結王文玉、蔡俊偉等鶯歌7名在地陶藝家，與日本益子町的大高正希、大塚一弘等12名陶藝家交流，希望激盪火花。

（中央社記者黃旭昇新北1日電）台灣鶯歌與日本益子町的青年陶瓷作家交流，呈現餐桌上的青年手作陶藝。搭配台日雙方創作的陶瓷器皿，張慰慈與栗谷昌克將推出兩國的料理，呈現餐桌上的風景與飲食民情文化。

來自益子町的陶藝作家栗谷昌克，6日將以最具日本特色的散壽司、象徵日常生活的家庭料理馬鈴薯燉牛肉、台灣民眾喜愛的甜點草莓大福，在鶯歌展演料理，傳達陶器的生活美學，與日本的生活態度。

致力推廣「食禪」理念的作家張慰慈，接受中央社記者訪問時表示，受邀飲食交流後，思考如何表達展現台灣多元包容的飲食文化，與食當季、食當地的精神。

張慰慈將代表台灣推出3道料理，包括小卷魚米粉湯、醬燒筍乾肉、雙色糖山藥，並以新北市特有的台灣包種茶做完美謝幕。她說，企圖從在地風土民情出發，尋找尋常百姓家日常餐桌上的美味。

張慰慈表示，美麗的寶島四面臨海，以魚貨為主題搭配民間吃食的米粉料理為主角，理所當然。搭配鶯歌的陶器，讓家庭料理簡單上手又有變化。

她說，台灣美麗的山脈更充滿特色，特地前往嘉義阿里山鄉鄒族部落，尋到原住民以自然農法栽種、製作的筍乾，再與台灣庶民最常吃的豬肉一起醬燒。

張慰慈常使用各地小農所提供的無毒健康當季食材，融入生活主張。白與紫雙色山藥清蒸後，淋上熬煮的蔗糖漿，襯托山藥的清香當甜品。

邀台日陶藝與私廚交流的策展人吳佳樺表示，鶯歌青年陶藝家不忘承傳老師傅的手藝，在地方深耕。她說，無論是料理或陶藝，不只要真心投入，更應該是日常的生活態度。1070101