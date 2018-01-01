彰化縣元旦升旗典禮　魏明谷預告重大交通建設將起飛

彰化縣政府1日早晨在府前廣場隆重舉行107年元旦暨「幸福社區藝起來」升旗活動，彰化縣長魏明谷主持盛會，縣長魏明谷開口唱國歌，帶領縣府團隊及各界代表注視國旗冉冉升上旗桿頂端。魏明谷在升旗典禮過後細數政績，預告交通部長將在本月再次蒞臨彰化縣宣布兩項重要建設，及Google和facebook積極洽購100%綠電以提升國際形象。

彰化縣副縣長陳善報、副縣長林明裕、秘書長賴振溝、機要秘書陳金哲及縣府團隊一級主管，也與現場民眾歡度中華民國107年元旦，並希望藉由升旗典禮暨社區才藝表演及社區秀產業活動，慶祝元旦、歡喜迎接新的一年。



▲彰化縣107年元旦升旗典禮，府前廣場擠滿人潮、熱鬧滾滾。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.01）

魏明谷表示，「一元復始、萬象更新」，大家都起了大早參加元旦升旗典禮，昨晚的跨年晚會送走2017、迎接2018年的到來，他也勉勵大家對於2018新的一年要滿懷希望和期待，回顧過去一年，感謝縣府團隊的努力，在綠能招商引資方面已獲得重大成果。

彰化市長邱建富表示，魏明谷接任縣長滿3年，建樹豐碩，政績傲人，106年為彰化縣爭取700億元經費，超越歷任縣長，光是彰化市鐵路高架化談了20年懸而未決，魏明谷辦到了，總經費300億元，是彰化市民之福，也是縣民的福氣。



▲彰化縣107年元旦升旗典禮，府前廣場擠滿人潮、熱鬧滾滾。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.01）

魏明谷指出，「路開到那裡，經濟就發展到那裡」縣府對於交通建設也是不遺餘力，我們所建構的「三橫三縱、三鐵三橋」在過去一年都已陸續定案，未來四年將是縣府執行重大交通建設的時候。 而在社福部分也比過去還要多、還要好；教育方面，彰化縣的校園電子圍籬普及率全國第一，校園推廣種電也是全國第一，給學生公費接種的子宮頸癌疫苗也是全國最好的。



▲彰化縣各界代表齊聚府前廣場參加107年元旦升旗典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.01）

元旦活動在活力健康操暖身後，舉行升旗典禮，典禮完畢後，有社區才藝表演及社區秀產業活動，邀請彰化縣內社區表演團體進行各項才藝表演，呈現新年的歡樂氣氛，並由縣內社區設攤推廣行銷社區特色產業。