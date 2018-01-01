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老公認了「上了147次」　正宮提告卻敗訴

社會中心／綜合報導2018/01/01 19:14
▲陸籍廖姓女子聽聞王姓丈夫與女員工過從甚密，透過通訊軟體質問，丈夫竟回她「上了147次」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲陸籍廖姓女子聽聞王姓丈夫與女員工過從甚密，透過通訊軟體質問，丈夫竟回她「上了147次」。（示意圖／NOWnews資料照）

一名王姓男子2014年與中國大陸籍廖姓女子結婚，婚後王男在台灣經營商店，廖女則因病長住大陸休養。去年間廖女得知丈夫與一名王姓女員工過從甚密，還讓王女搬進住處，她透過通訊軟體質問丈夫，王男則稱「上了147次」，廖女返台理論，卻被王女嗆「白癡！」，她憤而向王女提告求償60萬元。

綜合媒體報導，廖女指稱，去年間她聽到風聲說丈夫疑似出軌，和一名王姓女員工過從甚密，便透過通訊軟體質問他，沒想到丈夫竟直接傳王女的照片給她，稱王女是從湖北嫁到台灣後離婚的，人很單純；廖女再追問「你們上床了沒有？弄出小孩了沒有？」丈夫竟回她「上了147次！」

廖女氣得返台理論，與王女發生爭執，過程中雙方用物品丟擲對方，造成王女臉部挫傷，廖女因此挨告並被判拘役20天，可易科罰金2萬元。事後兩人仍透過通訊軟體爭吵，某次王女嗆「白癡，男人不要妳，還不知道反省，要改過比較好啊，妹妹。」讓廖女憤而提告並求償60萬元精神賠償。

王女出庭時則供稱，自己只是看王男家裡沒人照顧，才幫忙打理家務、照顧王男的母親跟小孩，雖曾在王男家中的客廳住過一陣子，但跟王男並非男女交往關係。王男也證稱，廖女在婚後不久就說要養病返回大陸，他收留離婚沒地方住的王女，而王女也幫他打理家務，兩人只是朋友關係，至於「上了147次」，只是為了刺激廖女隨便說的。

法官審酌，廖女雖堅稱丈夫出軌，但並無其他實質證據，無法僅憑「上了147次」跟單方面說法就認定兩人是男女交往關係。此外，王女會嗆廖女「白癡」，也是因廖女先諷刺她「這就是所謂的人不要臉天下無敵嗎？在深圳就聽說過湖北女人把男人很厲害，現在算是見識到了。」認為兩人只是在相互指責、表達不滿，難以視為王女介入廖女婚姻的證據，最後判決駁回廖女求償，全案可上訴。

關鍵字出軌正宮小三婚姻
列車長遭酒瓶砸頭濺血　台鐵怒喊告

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