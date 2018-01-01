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和美新庄社區慶元旦　親子健行新年健康又豐收

記者陳雅芳／彰化報導2018/01/01 19:22
▲和美鎮新庄社區發展協會舉辦元旦弱勢居民親子健行趣活動，有長青樂團表演、地面高爾夫球比賽，讓里民們有個健康又豐收的早晨。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.01）
▲和美鎮新庄社區發展協會舉辦元旦弱勢居民親子健行趣活動，有長青樂團表演、地面高爾夫球比賽，讓里民們有個健康又豐收的早晨。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.01）

為提倡休閒運動及運動風氣，彰化縣和美鎮新庄社區發展協會於新春第一天上午在新庄代天宮廟口舉辦元旦弱勢居民親子健行趣活動，彰化縣長魏明谷等人與會，健行除能促進身心健康，還有助於節能減碳，全家動員更能體會親子健行的樂趣、促進家庭和諧氣氛。


▲和美鎮新庄社區發展協會舉辦元旦弱勢居民親子健行趣活動，有長青樂團表演、地面高爾夫球比賽，讓里民們有個健康又豐收的早晨。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.01）

魏明谷表示，長者過團體生活，在外參加活動，能增強活力、延遲老化，彰化縣政府鼓勵社區舉辦活動，讓居民能夠參與團體生活，縣府照顧年長者也是相當用心，編列一年2億元的經費幫65歲以上的老人裝置免費全口假牙，還有一個月1,000元、相當一年1萬2,000元的額度協助長者免費搭乘大眾交通工具，民眾可以選用長青幸福卡或長青國民旅遊卡搭乘，去年9月起民眾可從和美坐到彰化市再發車到溪頭，讓長輩可以出門健行遊憩，享受芬多精，未來更預計補助年長者注射肺炎疫苗，希望降低老年人感染肺炎的機率，活得長壽、健康、快樂。


▲和美鎮新庄社區發展協會舉辦元旦弱勢居民親子健行趣活動，有長青樂團表演、地面高爾夫球比賽，讓里民們有個健康又豐收的早晨。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.01）

和美鎮新庄社區發展協會理事長黃宏山表示，新庄社區發展協會相當重視老人照顧，包含關懷據點、獨居長者的送餐服務等，這次舉辦活動希望長者都能走出家門到戶外活動、參與團體生活，有益身體健康。


▲和美鎮新庄社區發展協會舉辦元旦弱勢居民親子健行趣活動，有長青樂團表演、地面高爾夫球比賽，讓里民們有個健康又豐收的早晨。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.01）

魏明谷說，健行是一項正當休閒育樂活動，不僅有益身心健康，全家如果總動員，更能促進居民與親子間互動，主辦單位的用心以及民眾的參與，讓社區在新春第一天動起來，充滿活力氣息。活動除了健行趣活動，還有長青樂團表演、地面高爾夫球比賽，非常適合全家大小扶老攜幼、闔家同遊。

關鍵字彰化縣和美鎮親子健行元旦魏明谷
元旦升旗典禮　魏明谷預告重大建設永靖鄉元旦路跑　太子元帥超搶眼

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