影／南彰化最大場　2018永靖鄉元旦路跑魏明谷鳴槍

南彰化最大場的元旦路跑1日清晨在鄉公所前「齊」跑，超過3,000位跑者熱情參與，彰化縣長魏明谷、立委王惠美與鄉長詹木根主持鳴槍起跑，頂新和德文教基金會在路跑過程中，設置高規格的加油補給站，連太子元帥也報名跟大家一起跑，一路相當搶眼，也為新年新氣象開啟新頁。



▲永靖鄉公所舉辦2018永靖鄉元旦路跑，縣長魏明谷、鄉長詹木根主持鳴槍起跑。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.01）

2018永靖鄉元旦路跑活動，是由鄉長詹木根帶領齊唱國歌暨升旗典禮揭開序幕，現場3,000多名跑者齊聚，路跑賽程分為11公里(國中男生組、社會女子組、社會男子組)及6公里(國小女生組、國小男生組、長青男子組、長青女子組)等兩組，更有民眾扶老攜幼全家總動員，也有人特別穿上國旗裝來響應，相當熱鬧。



▲連太子元帥也一「齊」跑，沿路相當搶眼。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.01）

為替選手加油打氣及提供茶水補給，鄉公所特別於賽程沿途設置有同仁村（同霖宮前）、四芳村（新社區活動中心）、永南村、港西社區(甘霖宮前)、竹子村(霖濟宮前)、福興村(榕樹公)、同安村(社區活動中心)、永北村(村辦公處)、永安社區(永福宮前)、港西社區(獨鰲路口)等九處加油站，貼心設置獲得選手及民眾肯定。



▲永靖鄉公所舉辦2018永靖鄉元旦路跑，縣長魏明谷、鄉長詹木根主持鳴槍起跑，沿途提供茶水與點心補給。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.01）

連續17年贊助活動頂新和德文教基金會，也特別在路跑過程中，設置高規格的加油補給站，提供香蕉、每日C果汁等可以立即補充熱量的食品，並且製作了巨型超人公仔與積木人讓參加路跑的民眾可以拍照打卡。



▲永靖鄉公所舉辦2018永靖鄉元旦路跑，相當熱鬧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.01）

詹木根說，永靖鄉元旦路跑活動辦理迄今已經邁入第32屆，不僅是永靖鄉最有朝氣的傳統，更是鄉內年度規模最大的重要活動，每年都吸引鄉親踴躍報名，展現活力。路跑的賽程，分11公里及6公里兩組，沿途經過8個村里與社區，為替選手加油打氣，公所還設置13處加油站提供茶水與點心補給。

頂新和德文教基金會董事長陳慶浩表示，永靖鄉的元旦路跑有可能是全台灣歷史最久，持續最多年的路跑活動，是永靖鄉民每年的一大盛事，頂新和得文教基金會秉持關心鄉親，鼓勵運動的精神，連續第17年贊助路跑活動，希望可以透過企業的力量，讓永靖的路跑成為台灣農村路跑的新亮點。