二水鄉感恩跨年晚會　太子爺突然降身民眾「與神同樂」

▲二水鄉公所舉辦「2017二水鄉感恩祈福跨年晚會」，鄉內桃山廟供奉的太子爺突然降身乩童身上，衝上舞台要摸彩，民眾也開心與「神」同樂。（圖／記者陳雅芳翻攝）

2017最後一天，全台各地舉辦大大小小的跨年晚會，彰化縣二水鄉桃山廟也舉辦祈安五朝福醮跨年晚會，吸引近千位當地鄉親共襄盛舉。晚會進行到摸彩活動時，太子爺突然降身乩童身上，衝上舞台要摸彩，有神降臨，大家一時楞住，幸好主持人發揮機智，讓元帥當摸彩嘉賓，民眾也開心與神同行，一起度過難忘的跨年。

二水鄉公所106年12月31日晚間舉辦「2017二水鄉感恩祈福跨年晚會」，適逢桃山廟12年一次的祈安福醮，雙方合辦慶祝人潮盛況空前，所方也祭出電視、洗衣機等高級獎項提供摸彩；當時戶外超低溫，晚會現場的民眾都穿著厚重外套，摩拳擦掌正準備摸大獎。

晚會進行到8點多時，一名身穿太子服，手持神器的乩童走上舞台，對著主持晚會的鄉長鄭蒼陽表示太子降駕想摸彩，大家也不知如何是好，幸好主持人趕緊順從「神」意，機智回答給太子抽到者會有好運氣，大家也拍手歡迎。

最後太子爺為民眾摸到一台電暖爐，民眾上台領獎時表示，二水鄉是第一次辦跨年，想不到就有神明來同樂，還降駕參加摸彩，與得很榮幸也很難忘。



▲二水鄉公所舉辦「2017二水鄉感恩祈福跨年晚會」，鄉內桃山廟供奉的太子爺突然降身乩童身上，衝上舞台要摸彩，民眾也開心與「神」同樂。（圖／記者陳雅芳翻攝）

桃山廟主委陳瓊瑤表示，桃山廟主祀哪吒太子(三太子)、金吒太子(大太子元)、木吒太子(二太子元)三兄弟，活動期間三位太子都有降駕，大太子跑去打彈珠台、三太子在一旁玩戳戳樂，上台的則是二太子，因為氣氛熱烈，所以想摸彩與民同樂。陳瓊瑤說，平時太子兄弟們就常降駕解事，第一次看到祂們與民眾一起跨年，很有趣。



▲二水鄉公所舉辦「2017二水鄉感恩祈福跨年晚會」，鄉內桃山廟供奉的太子爺突然降身乩童身上，衝上舞台要摸彩，民眾也開心與「神」同樂。（圖／記者陳雅芳翻攝）